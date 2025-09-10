Вас ждет незабываемое приключение в Шарм-Эль-Шейхе: морская прогулка к Коралловым островам.
Вместе с группой до 22 человек на комфортабельном катере вы отправитесь в путешествие, где вас ожидает не только купание в
Вместе с группой до 22 человек на комфортабельном катере вы отправитесь в путешествие, где вас ожидает не только купание в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная возможность увидеть подводный мир Красного моря
- 🐠 Наблюдение за экзотическими рыбами и кораллами
- 🏝 Посещение необитаемого острова
- 🍽 Вкусный обед на катере
- 🚤 Морская прогулка на катере
- 👨🏫 Русскоговорящий инструктор
Что можно увидеть
- Необитаемый остров
- Коралловые рифы
- Тропические рыбы
- Моллюски
Описание экскурсии
Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1,5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.
Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает!
Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.
Программа поездки
— 7:30-8:30 сбор группы от отелей
— дорога в порт (20 минут)
— морская прогулка на катере до островов (1,5 часа)
— 3 остановки для купания и снорклинга
— обед на катере
— возвращение в отель около 16:30
Организационные детали
Как проходит прогулка
- На микроавтобусе с кондиционером и катере в группе до 22 человек
- С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортное сопровождение, обед и напитки на катере
- Отдельно при желании оплачивается аренда маски и ластов для снорклинга
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
|Дети 5-10 лет
|$28
|с дайвингом «1 погружение»
|$65
|с дайвингом "2 погружения"
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Изначально на эту экскурсию надежд было не много, но мы остались в восторге полном! 😍 Ездили в начале сентября. Нас забрали из отеля, привезли в порт, я не могла оторвать
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О
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении: обновили парк судов, новенькие и стали трехэтажные, два туалета, места всем хватает. Команда человек
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Н
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
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Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже уговорили впервые в жизни погрузиться в удивительную красоту Красного моря. Это незабываемые впечатления. Всем рекомендую 👍
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K
Добрый день!
Благодарю за поездку на яхте с дайвингом все прошло отлично! Я получила огромное удовольствие от 2 х дайвингов, особенно от второго, когда не теряли время)) у меня был инструктор Айман (просто класс) в прошлом году не так понравилось, даже я сегодня тоже заказала у Карима вечерний прогулки на квадроциклах и буду написать еще отзыв-благодарность❤️
Благодарю за поездку на яхте с дайвингом все прошло отлично! Я получила огромное удовольствие от 2 х дайвингов, особенно от второго, когда не теряли время)) у меня был инструктор Айман (просто класс) в прошлом году не так понравилось, даже я сегодня тоже заказала у Карима вечерний прогулки на квадроциклах и буду написать еще отзыв-благодарность❤️
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Пожалуй лучшая морская экскурсия на которой я побывала. Наплавалась от души и насмотрелась рыбок. На обратном пути повезло и увидели дельфинов .Персонал на яхте супер профессионалы. Обед был очень вкусным. Осталась очень довольна. Спасибо Кариму за организацию.
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