ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1, 5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.

Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает.

Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.

Программа поездки

— 7:30-8:30 сбор группы от отелей

— дорога в порт (20 минут)

— морская прогулка на катере до островов (1, 5 часа)

— 3 остановки для купания и снорклинга

— обед на катере

— возвращение в отель около 16:30

Организационные детали

Как проходит прогулка

На микроавтобусе с кондиционером и катере в группе до 22 человек

С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет