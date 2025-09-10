ежедневно в 08:00

Вас ждет незабываемое приключение в Шарм-Эль-Шейхе: морская прогулка к Коралловым островам.Вместе с группой до 22 человек на комфортабельном катере вы отправитесь в путешествие, где вас ожидает не только купание в

прозрачных водах Красного моря, но и возможность насладиться уникальным подводным миром, который поражает своим разнообразием. Во время трех остановок вы сможете заняться снорклингом, наблюдая за яркими кораллами и экзотическими морскими обитателями. Обед на борту катера позволит вам в полной мере насладиться красотами морской прогулки, а русскоговорящий инструктор обеспечит комфорт и безопасность вашего путешествия. Предусмотрено удобное транспортное сопровождение от отеля и обратно, чтобы ваш день прошел без забот и хлопот

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1,5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.

Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает!

Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.

Программа поездки

— 7:30-8:30 сбор группы от отелей

— дорога в порт (20 минут)

— морская прогулка на катере до островов (1,5 часа)

— 3 остановки для купания и снорклинга

— обед на катере

— возвращение в отель около 16:30

Организационные детали

Как проходит прогулка

На микроавтобусе с кондиционером и катере в группе до 22 человек

С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет