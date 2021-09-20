ежедневно в 08:00

Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1, 5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.
Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает.
Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.
— 7:30-8:30 сбор группы от отелей
— дорога в порт (20 минут)
— морская прогулка на катере до островов (1, 5 часа)
— 3 остановки для купания и снорклинга
— обед на катере
— возвращение в отель около 16:30