ежедневно в 08:00

Морская прогулка к Коралловым островам

Увидеть яркие коралловые ландшафты в окрестностях Шарм-эль-Шейха

4
1 отзыв
Этот маршрут просто создан для ценителей подводного мира Красного моря! В группе до 22 человек на катере вы отправитесь к острову, окруженному коралловыми джунглями.

Здесь у вас будет время, чтобы искупаться, отдохнуть и, конечно, понаблюдать за экзотическими рыбками, моллюсками и кораллами, которые впечатляют дайверов со всего мира.
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам

Что вас ожидает

Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1, 5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.
Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает.
Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.

Программа поездки

— 7:30-8:30 сбор группы от отелей
— дорога в порт (20 минут)
— морская прогулка на катере до островов (1, 5 часа)
— 3 остановки для купания и снорклинга
— обед на катере
— возвращение в отель около 16:30

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • На микроавтобусе с кондиционером и катере в группе до 22 человек
  • С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортное сопровождение, обед и напитки на катере
  • Отдельно при желании оплачивается аренда маски и ластов для снорклинга

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
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1 реальный отзыв

I
20 сен 2021
Всё на самом деле было хорошо.
Делайте скидку, что это те же ребята с улочек Шарма, только, которые умудрились попасть сюда на Трипстер. Имейте ввиду - это будет обычное маршрутное такси, Обычная Яхта в 3 палубы, 1-2 остановки (всё конечно может и не так быть, ведь обязательно будет ссылка на то, что "Всё зависит от погоды")
Да, если вы не умеете плавать вас повозят на спасательном круге. Как во время остановки на рифе, так и на белом острове.
Как и везде будет фотограф и под водой и над водой и фотки будут стоить дикий оверпрайс (баксов 20-30 за 10 фоток и видео).
Будет обед, кура, рис и салат. Будет Юппи и холодная вода)
А также будет тонна впечатлений!

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