ежедневно в 08:00

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Морская прогулка к Коралловым островам

Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Вас ждет незабываемое приключение в Шарм-Эль-Шейхе: морская прогулка к Коралловым островам.

Вместе с группой до 22 человек на комфортабельном катере вы отправитесь в путешествие, где вас ожидает не только купание в
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прозрачных водах Красного моря, но и возможность насладиться уникальным подводным миром, который поражает своим разнообразием.

Во время трех остановок вы сможете заняться снорклингом, наблюдая за яркими кораллами и экзотическими морскими обитателями.

Обед на борту катера позволит вам в полной мере насладиться красотами морской прогулки, а русскоговорящий инструктор обеспечит комфорт и безопасность вашего путешествия.

Предусмотрено удобное транспортное сопровождение от отеля и обратно, чтобы ваш день прошел без забот и хлопот

4.2
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная возможность увидеть подводный мир Красного моря
  • 🐠 Наблюдение за экзотическими рыбами и кораллами
  • 🏝 Посещение необитаемого острова
  • 🍽 Вкусный обед на катере
  • 🚤 Морская прогулка на катере
  • 👨‍🏫 Русскоговорящий инструктор
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам
Морская прогулка к Коралловым островам

Что можно увидеть

  • Необитаемый остров
  • Коралловые рифы
  • Тропические рыбы
  • Моллюски

Описание экскурсии

Морское путешествие. На прогулочном катере из порта вы отправитесь к знаменитому необитаемому острову, окруженному коралловыми рифами. За 1,5 часа насладитесь скоростью, бризом и панорамами Красного моря.
Искупаться среди кораллов. Мы сделаем 3 остановки, во время которых вы сможете поплавать в прозрачной воде или понырять с маской и ластами. Причудливые разноцветные кораллы, огромные тропические рыбы, моллюски — подводный мир острова поражает!
Обед на корабле. Перед обратной дорогой вы подкрепитесь вкусным обедом, приготовленным прямо на катере.

Программа поездки

— 7:30-8:30 сбор группы от отелей
— дорога в порт (20 минут)
— морская прогулка на катере до островов (1,5 часа)
— 3 остановки для купания и снорклинга
— обед на катере
— возвращение в отель около 16:30

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • На микроавтобусе с кондиционером и катере в группе до 22 человек
  • С вами будет русскоговорящий инструктор из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортное сопровождение, обед и напитки на катере
  • Отдельно при желании оплачивается аренда маски и ластов для снорклинга

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$50
Дети 5-10 лет$28
с дайвингом «1 погружение»$65
с дайвингом "2 погружения"$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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2
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2
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1
Анастасия
Изначально на эту экскурсию надежд было не много, но мы остались в восторге полном! 😍 Ездили в начале сентября. Нас забрали из отеля, привезли в порт, я не могла оторвать
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взгляд от этих яхт, это что-то с чем-то! Как они плывут, виды уникальные ✨ Обязательно возьмите свои маски, рыбки там потрясающие! У нас был дайвинг и мы сначала забронировали на 10 мин, но гид на яхте сразу сказал, что лучше взять еще 10 мин и доплатить 15$, мы послушали и не пожалели! Подводный мир великолепный💖 Сразу скажу, берите с собой воды и перекус, покормят только почти к концу и мы все были дико голодные, но это ни сколько не испортило настроение!
Белый остров, до которого мы плыли сами - вообще что-то с чем-то! Рекомендую от души 🤍🫶

Изначально на эту экскурсию надежд было не много, но мы остались в восторге полном! 😍 Ездили
Изначально на эту экскурсию надежд было не много, но мы остались в восторге полном! 😍 Ездили
Изначально на эту экскурсию надежд было не много, но мы остались в восторге полном! 😍 Ездили
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О
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении: обновили парк судов, новенькие и стали трехэтажные, два туалета, места всем хватает. Команда человек
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7, каждый отвечает за свое дело, позитивные, в перерывах танцы))
Снорклинг: было течение и предлагали провожающие со спасательный кругом. Показывали, указывали на интересных рыбок. Дайвинг: ребёнок в первый раз нырнул. Инструкция, организация очереди, ныряние все отлично, комфортно, красиво.
"Мальдивы" как обычно красивы.
Спасибо за экскурсию!!!

Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
Отличная организация морской прогулки. Были на такой три года назад, 10 лет назад и в сравнении:
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Н
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
Ненавязчивые сотрудники, дружелюбная атмосфера. Все было прекрасно… ездила на подобные маршруты ранее-этот был самым комфортным,спасибо
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Татьяна
Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже уговорили впервые в жизни погрузиться в удивительную красоту Красного моря. Это незабываемые впечатления. Всем рекомендую 👍
Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже
Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже
Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже
Отличная прогулка, очень понравилась организация 👍 Красивые рифы, очень приветливые инструктора, которые всегда помогали и даже
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K
Добрый день!
Благодарю за поездку на яхте с дайвингом все прошло отлично! Я получила огромное удовольствие от 2 х дайвингов, особенно от второго, когда не теряли время)) у меня был инструктор Айман (просто класс) в прошлом году не так понравилось, даже я сегодня тоже заказала у Карима вечерний прогулки на квадроциклах и буду написать еще отзыв-благодарность❤️
Добрый день!
Добрый день!
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Марова
Пожалуй лучшая морская экскурсия на которой я побывала. Наплавалась от души и насмотрелась рыбок. На обратном пути повезло и увидели дельфинов .Персонал на яхте супер профессионалы. Обед был очень вкусным. Осталась очень довольна. Спасибо Кариму за организацию.
Пожалуй лучшая морская экскурсия на которой я побывала. Наплавалась от души и насмотрелась рыбок. На обратном
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