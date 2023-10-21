Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares

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Вы в Шарм-эль-Шейхе и до сих пор не сходили в рыбный ресторан? Если начать знакомство с кухней Египта в ресторане Fares, вряд ли вам захочется куда-то идти после него.

Фарес прекрасен во всем, а особенно в разнообразии морских блюд, способах приготовления рыбы и морепродуктов. Fares в самом деле очень хорош!
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Ближайшие даты:
21
окт
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окт
23
окт
24
окт
25
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Рынок
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Ресторан рыбной кухни Fares
  • Традиционное арабское кафе и кальянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Приглашаю вас в гастрономический тур в легендарный ресторан «Fares». Фарес — это знаменитый рыбный ресторан в котором, конечно же, нужно заказывать рыбу. Однако это не просто выбор по меню: вы выходите на улицу к витрине и выбираете во льду ту, которая вам понравится больше всего. В Fares вкусно готовят всё!
После ужина мы отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные, а напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.

Важная информация:

  • Меню: салат бар (холодные закуски): баба гануш (баклажановое пюре) и тахини (жирная намазка c кунжутной пастой и другие салаты), суп из морепродуктов, традиционный темный рис, рыба Бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.
  • Всё меню обсуждается, имеется возможно убрать / добавить то или иное блюдо.
  • В меню можно добавить лобстера (за доп. плату).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер для группы до 3 человек (включительно) — комфортабельное легковое авто
  • Еда
  • Напитки (безалкогольные)
  • Кальян
  • Кофе
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Лобстеры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Индивидуальный трансфер для группы до 3 человек (включительно), экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость).
  • Для большего количества человек предоставляется микроавтобус, оснащенный кондиционером и всем необходимым (доплата обсуждается индивидуально).
  • В наше меню входит: салат бар (холодные закуски): баба гануш (баклажановое пюре) и тахини (жирная намазка c кунжутной пастой и другие салаты), суп из морепродуктов, традиционный темный рис, рыба Бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.
  • Всё меню обсуждается, имеется возможно убрать / добавить то или иное блюдо.
  • В меню можно добавить лобстера (за доп. плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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