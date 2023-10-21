Что вас ожидает:

Приглашаю вас в гастрономический тур в легендарный ресторан «Fares». Фарес — это знаменитый рыбный ресторан в котором, конечно же, нужно заказывать рыбу. Однако это не просто выбор по меню: вы выходите на улицу к витрине и выбираете во льду ту, которая вам понравится больше всего. В Fares вкусно готовят всё!

После ужина мы отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные, а напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.

Важная информация: