Вы в Шарм-эль-Шейхе и до сих пор не сходили в рыбный ресторан? Если начать знакомство с кухней Египта в ресторане Fares, вряд ли вам захочется куда-то идти после него.
Фарес прекрасен во всем, а особенно в разнообразии морских блюд, способах приготовления рыбы и морепродуктов. Fares в самом деле очень хорош!
Фарес прекрасен во всем, а особенно в разнообразии морских блюд, способах приготовления рыбы и морепродуктов. Fares в самом деле очень хорош!
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Рынок
- Мечеть Эль-Сахаба
- Ресторан рыбной кухни Fares
- Традиционное арабское кафе и кальянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Приглашаю вас в гастрономический тур в легендарный ресторан «Fares». Фарес — это знаменитый рыбный ресторан в котором, конечно же, нужно заказывать рыбу. Однако это не просто выбор по меню: вы выходите на улицу к витрине и выбираете во льду ту, которая вам понравится больше всего. В Fares вкусно готовят всё!
После ужина мы отправимся осматривать мечеть Эль-Сахаба, затем зайдем в кафе и попробуем кальян, который курят местные, а напоследок насладимся арабским кофе, приготовленным в самой известной кофейне старого города.
Важная информация:
- Меню: салат бар (холодные закуски): баба гануш (баклажановое пюре) и тахини (жирная намазка c кунжутной пастой и другие салаты), суп из морепродуктов, традиционный темный рис, рыба Бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.
- Всё меню обсуждается, имеется возможно убрать / добавить то или иное блюдо.
- В меню можно добавить лобстера (за доп. плату).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер для группы до 3 человек (включительно) — комфортабельное легковое авто
- Еда
- Напитки (безалкогольные)
- Кальян
- Кофе
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Лобстеры
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Индивидуальный трансфер для группы до 3 человек (включительно), экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость).
- Для большего количества человек предоставляется микроавтобус, оснащенный кондиционером и всем необходимым (доплата обсуждается индивидуально).
- В наше меню входит: салат бар (холодные закуски): баба гануш (баклажановое пюре) и тахини (жирная намазка c кунжутной пастой и другие салаты), суп из морепродуктов, традиционный темный рис, рыба Бури, креветки в соусе/на гриле, кальмары.
- Всё меню обсуждается, имеется возможно убрать / добавить то или иное блюдо.
- В меню можно добавить лобстера (за доп. плату)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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