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Прогулка по пустыне на верблюдах к Синайским горам

Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам.

Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
5
15 отзывов
Прогулка по пустыне на верблюдах к Синайским горам
Прогулка по пустыне на верблюдах к Синайским горам
Прогулка по пустыне на верблюдах к Синайским горам

Описание экскурсии

Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни. Выбирая утреннее время проведения перед вами откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, катание на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, запомнится вам привалом у костра, тишиной бархатной пустыни и звездным небом. Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы пройдете небольшой инструктаж.
  • Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал.
  • Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. При желании возможен кальян за доп. плату и по предварительной договорённости.
  • Обратный путь в сафари-центр (30-35 мин.) и трансфер в отель.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сафари центр
  • Синайский пустыня
  • Бедуинская деревня
Что включено
  • Индивидуальный трансфер туда/обратно
  • Катание на верблюдах
  • Угощение традиционным бедуинским чаем
  • Арафатка
Что не входит в цену
  • Кальян (за доп. плату по желанию, по предварительной договорённости)
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Ю
Прекрасный гид! Спасибо большое Ахмеду. Прекрасно говорит на русском, рассказал много об особенностях культуры и быта Египта по пути на экскурсию. Одной девочке мальчики бедуины не дали сфотографироваться с верблюдами, взяли деньги и ускакали. Она конечно расстроилась. Но понимаю, что вины турагентства нет.
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Н
Брали экскурсию на мой день рождения, встречали рассвет в пустыне и катались на кораблях пустыни! Нам всё безумно понравилось! Перед экскурсией нам оперативно ответили на все вопросы, встретили у отеля
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в оговоренное время и доставили до места. Валид подарил мне и моей подруге по арафатке. Видели, как в это же время поотдаль проходили экскурсии на квадроциклах, люди катались толпами в пыли, в то время как мы спокойно прогуливались на верблюдах и делали фото с комфортом в своём темпе, никуда не торопясь) С фото также помог бедуин: сам предложил нас поснимать на наши телефоны в течение всей поездки, чему мы были рады:) никаких доп затрат за это мы не совершали! Увидели также миграцию аистов, много летало и гуляли рядом с нами. На верблюдах ездили почти час, потом заехали в кемпинг к бедуинам выпить чая, поселением назвать это место вряд ли могу, но в целом антураж впечатлил. Ни разу не пожалели, что обратились именно к Валиду за организацией наших экскурсий в Египте!

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А
Оценка 10 из 5! Это именно индивидуальная программа, которая организована именно под ваши потребности и ожидания, то что и хотели! Получили восхищение и непередаваемые эмоции. Нет никаких навязчивых продаж и
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всего остального, что бывает в Египте! Именно как хотите, так и будет по вашему сценарию! Только вам решать как все будет. Однозначно стоит своих денег! Гид очень добрый, вежливый, и профессиональный, все рассказал, интересную историю, ответил на все интересующие вопросы.

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М
Оценка 10 из 5 Это именно индивидуальная программа, которая организована именно под ваши потребности и ожидания, то что и хотели! получили восхищение и непередаваемые эмоции. Нет никаких навязчивых продаж и
читать дальшеуменьшить

всего остального, что бывает в Египет! именно как хотите, так и будет по вашему сценарию! Только вам решать как все будет. Однозначно стоит своих денег! Гид очень добрый и вежливый, и профессиональный, все рассказал, интересную историю, ответил на все интересующие вопросы.

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Д
Ездиди сегодня на сафари с маленькими детками покататься на верблюдах. Отличная поездка для всей семьи! Дети в восторге от катания на верблюдах — всё безопасно и очень красиво. Захватывающие виды пустыни, доброжелательные проводники и интересный опыт для малышей. Настоящее приключение в Шарм-эль-Шейхе!
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Х
Индивидуальная экскурсия и всё этим сказано. Поездили на верблюдах покак не надоело, а не 2 минуты, как обычно это бывает в групповых экскурсиях.
Конечно, не было танцев живота и песен, как в групповых экскурсиях. Зато вместе испекли лепешку и съели её с вкусным чаем.
Получилось душевно!
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