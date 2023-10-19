Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам

Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни. Выбирая утреннее время проведения перед вами откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, катание на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, запомнится вам привалом у костра, тишиной бархатной пустыни и звездным небом. Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы пройдете небольшой инструктаж.