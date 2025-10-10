Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам.
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
Описание экскурсии
Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни. Выбирая утреннее время проведения перед вами откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, катание на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, запомнится вам привалом у костра, тишиной бархатной пустыни и звездным небом. Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы пройдете небольшой инструктаж.
- Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал.
- Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. При желании возможен кальян за доп. плату и по предварительной договорённости.
- Обратный путь в сафари-центр (30-35 мин.) и трансфер в отель.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари центр
- Синайский пустыня
- Бедуинская деревня
Что включено
- Индивидуальный трансфер туда/обратно
- Катание на верблюдах
- Угощение традиционным бедуинским чаем
- Арафатка
Что не входит в цену
- Кальян (за доп. плату по желанию, по предварительной договорённости)
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Прекрасный гид! Спасибо большое Ахмеду. Прекрасно говорит на русском, рассказал много об особенностях культуры и быта Египта по пути на экскурсию. Одной девочке мальчики бедуины не дали сфотографироваться с верблюдами, взяли деньги и ускакали. Она конечно расстроилась. Но понимаю, что вины турагентства нет.
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Н
Брали экскурсию на мой день рождения, встречали рассвет в пустыне и катались на кораблях пустыни! Нам всё безумно понравилось! Перед экскурсией нам оперативно ответили на все вопросы, встретили у отеля
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А
Оценка 10 из 5! Это именно индивидуальная программа, которая организована именно под ваши потребности и ожидания, то что и хотели! Получили восхищение и непередаваемые эмоции. Нет никаких навязчивых продаж и
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М
Оценка 10 из 5 Это именно индивидуальная программа, которая организована именно под ваши потребности и ожидания, то что и хотели! получили восхищение и непередаваемые эмоции. Нет никаких навязчивых продаж и
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Д
Ездиди сегодня на сафари с маленькими детками покататься на верблюдах. Отличная поездка для всей семьи! Дети в восторге от катания на верблюдах — всё безопасно и очень красиво. Захватывающие виды пустыни, доброжелательные проводники и интересный опыт для малышей. Настоящее приключение в Шарм-эль-Шейхе!
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Х
Индивидуальная экскурсия и всё этим сказано. Поездили на верблюдах покак не надоело, а не 2 минуты, как обычно это бывает в групповых экскурсиях.
Конечно, не было танцев живота и песен, как в групповых экскурсиях. Зато вместе испекли лепешку и съели её с вкусным чаем.
Получилось душевно!
Конечно, не было танцев живота и песен, как в групповых экскурсиях. Зато вместе испекли лепешку и съели её с вкусным чаем.
Получилось душевно!
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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