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в оговоренное время и доставили до места. Валид подарил мне и моей подруге по арафатке. Видели, как в это же время поотдаль проходили экскурсии на квадроциклах, люди катались толпами в пыли, в то время как мы спокойно прогуливались на верблюдах и делали фото с комфортом в своём темпе, никуда не торопясь) С фото также помог бедуин: сам предложил нас поснимать на наши телефоны в течение всей поездки, чему мы были рады:) никаких доп затрат за это мы не совершали! Увидели также миграцию аистов, много летало и гуляли рядом с нами. На верблюдах ездили почти час, потом заехали в кемпинг к бедуинам выпить чая, поселением назвать это место вряд ли могу, но в целом антураж впечатлил. Ни разу не пожалели, что обратились именно к Валиду за организацией наших экскурсий в Египте!