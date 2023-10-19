VIP сафари на верблюдах к Синайским горам

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам.

Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Сафари центр
  • Синайский пустыня
  • Бедуинская деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни. Выбирая утреннее время проведения перед вами откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, катание на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, запомнится вам привалом у костра, тишиной бархатной пустыни и звездным небом. Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы пройдете небольшой инструктаж.
  • Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал.
  • Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. При желании возможен кальян за доп. плату и по предварительной договорённости.
  • Обратный путь в сафари-центр (30-35 мин.) и трансфер в отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер туда/обратно
  • Катание на верблюдах
  • Угощение традиционным бедуинским чаем
  • Арафатка
Что не входит
  • Кальян (за доп. плату по желанию, по предварительной договорённости)
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Лучшее время для поездки — рано утром
  • Чтобы застать рассвет
  • Или после обеда
  • Ближе к закату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
19 окт 2023
Понравилось, что ещё до самой экскурсии Валид был на связи,отвечал на все вопросы. Трансфер приехал во время, организация отличная. Много интересных фактов из истории Египта и Шарма.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Сафари
Природа и пейзажи
На верблюдах
Животные
VIP-туры

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🐫 На верблюдах
🛻 На квадроциклах
Групповая
5 часов
6 отзывов
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
ваш отель
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
$35 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
28 отзывов
На квадроциклах - по Синайской пустыне
Покорить песчаные барханы, полюбоваться волшебными пейзажами и побывать в деревне бедуинов
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
1513 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
10 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
у вашего отеля
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
2017 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХОРОШО
🧭
ТАМ