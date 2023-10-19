Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам.
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни.
Ближайшие даты:
10
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11
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12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сафари центр
- Синайский пустыня
- Бедуинская деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Индивидуальная поездка на корабле пустыни к Синайский горам
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы сможете понаблюдать за приготовлением пищи, попробовать аутентичный арабский чай и понаблюдать за бытом бедуинской жизни. Выбирая утреннее время проведения перед вами откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, катание на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, запомнится вам привалом у костра, тишиной бархатной пустыни и звездным небом. Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы пройдете небольшой инструктаж.
- Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал.
- Привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. При желании возможен кальян за доп. плату и по предварительной договорённости.
- Обратный путь в сафари-центр (30-35 мин.) и трансфер в отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер туда/обратно
- Катание на верблюдах
- Угощение традиционным бедуинским чаем
- Арафатка
- Что не входит
- Кальян (за доп. плату по желанию, по предварительной договорённости)
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Лучшее время для поездки — рано утром
- Чтобы застать рассвет
- Или после обеда
- Ближе к закату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 окт 2023
Понравилось, что ещё до самой экскурсии Валид был на связи,отвечал на все вопросы. Трансфер приехал во время, организация отличная. Много интересных фактов из истории Египта и Шарма.
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