Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам

Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Морская прогулка — это всегда небольшое приключение. И оно будет только ваше, ведь на нашей яхте вы станете единственными пассажирами. Под размеренный плеск воды мы доберёмся до коралловых рифов и бросим якорь в уютной бухте.

Там вы вдоволь наплаваетесь в чистом море, рассмотрите фауну подводного мира и сделаете красивые снимки.
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ваше морское путешествие пройдёт на комфортабельной яхте с опытной русскоговорящей командой. Вы проплывёте вдоль бухт Рас-Ум-Эль-Сид и Шаркс Бэй, затем направитесь к острову Тиран, к любимым рифам профессиональных дайверов – Гордон, Томас, Вудхаус. Капитан сделает остановки, чтобы вы смогли насладиться красотой подводного мира. Сможете поплавать с масками или погрузиться с аквалангом (по предзаказу). А наш кок приготовит вкусный обед с сезонными фруктами и прохладительными напитками.

Организационные детали

  • На яхте вас будет сопровождать капитан и русскоговорящая команда
  • Прогулка длится 6-7 часов. Яхта сделает минимум 3 остановки для купания в море.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда яхты + сопровождение команды, аренда оборудования для снорклинга, обед
  • Если захотите, мы организуем для вас дайвинг. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Возможна аренда яхты для большего количества участников, доплата составит 25€/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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