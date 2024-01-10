Петра — место контрастов.
Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.
Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Здесь снимают эпические фильмы и проводят модные фотосессии, а ещё находят древние свитки и старинные постройки.
Вы прикоснётесь к истории этого уникального города, полюбуетесь его архитектурой и узнаете, почему Петра оказалась затерянной и куда исчезли люди.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00
Что вас ожидает:
- Залив Акаба
- Пустыня Вади-Рам
- Город Петра
- Ущелье Сик
- Сокровищница Эль-Хазне
- Храм Ад-Дейр
Описание тура
Ночной паром, автобус и пустыня из кино Мы заберём вас от отеля и доставим к парому. Ночью вы будете переправляться через залив Акаба, а ранним утром в Иордании вас встретит гид. На автобусе вы поедете вдоль живописной пустыни Вади-Рам, где снимали блокбастеры «Марсианин», «Дюна», «Индиана Джонс и последний крестовый поход». По дороге гид расскажет об Иордании и государствах, которые находились на её территории тысячи лет назад. Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры. Прогулка по ущелью и исследование Петры От автобуса до Петры вы пройдёте пешком около 1 км. по ущелью Сик. В древнем городе перед вами раскинется архитектурный комплекс, высеченный в скалах более 2500 лет назад. Вы увидите жилища тех времён, сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, усыпальницы, римскую колоннаду, амфитеатр на 8000 мест и высокий жертвенник. Услышите, кто и как вырезал город в скале и почему местные жители купались в золоте. Обратно по ущелью Сик можно будет вернуться пешком, на повозке или верхом на осле или верблюде (по желанию за дополнительную плату). По прибытии в Вади-Муса вас будет ждать пышный обед в ресторане местной кухни в формате шведского стола. Важная информация:
- Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером.
- Трасса — серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия.
- В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов.
По средам и субботам в 01:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Акаба
- Пустыня Вади-Рам
- Город Петра
- Ущелье Сик
- Сокровищница Эль-Хазне
- Храм Ад-Дейр
Что включено
- Виза в Иорданию
- Поездки на автобусе и пароме
- Входные билеты в Петру
- Обед в Вади-Муса
- Услуги сопровождающего в Египте и гида в Иордании
Что не входит в цену
- Напитки на обеде
- Катание на верблюде, осле или повозке
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 01:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Дорожные поездки осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Трасса - серпантин. Если вас укачивает, пожалуйста, подготовьте средства от плохого самочувствия
- В Иордании возможно объединение с англоговорящей группой в сопровождении двух гидов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
10 янв 2024
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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