Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед

В стороне от банальных маршрутов и туристических мест

5
1 отзыв
В стороне от банальных маршрутов и туристических мест, мы с вами познакомимся с дикими местами Национального парка Рас-Мохаммед, поплаваем в самом живописном рифе Красного моря, увидим диких верблюдов.

Бонусом, на протяжении всего маршрута, я осуществляю фото и видео съемку ваших живых эмоций от прогулки.
Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед
Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед
Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед
Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед
Индивидуальная прогулка в Рас-Мохаммед
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по пустыне, возможная встреча с дикими верблюдами
Вас ждет поездка в комфортабельном авто от вашего отеля до Национального парка, небольшая прогулка по пустыне, возможная встреча с дикими верблюдами, а так же тропинки, которые приведут нас к секретному уголку Рас-Мохаммед, где вас ждет незабываемый снорклинг, где будете только вы.

Понаблюдаем за животными в дикой природе

Если удача будет на нашей стороне, познакомься с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их вкусными фруктами, или просто понаблюдаем за животными в дикой природе, а так же встретим других обитателей пустыни.

Снорклинг

Во время снорклинг, мы увидим и понаблюдаем за невероятным подводным миром Египта, увидим редких рыб, черепах, скатов и др.
Во время экскурсии предоставляется бутилированная вода и снэки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Билет в заповедник
  • Оплата платной дороги
  • Бутилированная вода
  • Снэки
  • Ласты и маски (на время экскурсии)
Что не входит
  • Дополнительных расходов со стороны туриста не требуется
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье, в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь с гидом для предоставления информации о вашем отеле!
  • Мы сами заберем вас на нашем комфортабельном авто.
  • Ласты и маски на время экскурсии предоставляются бесплатно!
  • Что обязательно, необходимо взять с собой:
  • Паспорт
  • Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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