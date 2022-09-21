Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Прогулка по пустыне, возможная встреча с дикими верблюдами

Вас ждет поездка в комфортабельном авто от вашего отеля до Национального парка, небольшая прогулка по пустыне, возможная встреча с дикими верблюдами, а так же тропинки, которые приведут нас к секретному уголку Рас-Мохаммед, где вас ждет незабываемый снорклинг, где будете только вы.

Понаблюдаем за животными в дикой природе

Если удача будет на нашей стороне, познакомься с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их вкусными фруктами, или просто понаблюдаем за животными в дикой природе, а так же встретим других обитателей пустыни.

Снорклинг

Во время снорклинг, мы увидим и понаблюдаем за невероятным подводным миром Египта, увидим редких рыб, черепах, скатов и др.

Во время экскурсии предоставляется бутилированная вода и снэки.