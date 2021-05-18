Полезная информация о Кито

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Местное время в Кито
12:4410
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаКито
По-английскиQuito
Это столицаКито является столицей Эквадора
Население города1 399 814 чел.
АэропортМарискаль Сукре UIO
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота2 854 м. от уровня моря

Где находится Кито на карте

Кито фото города
Кито

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