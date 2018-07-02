Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММила2 июля 2018Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
