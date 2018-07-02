Мои заказы

Экскурсии в Хаапсалу из Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Хаапсалу» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Хаапсалу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин - город контрастов
  2. Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
  3. Свидание с Таллином каждый день
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Музей Леннусадам
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Ратушная площадь
  10. Ратушная аптека
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Хаапсалу" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 240. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Хаапсалу», 31 ⭐ отзыв, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль