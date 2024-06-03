Экскурсии по Старому городу в Таллине

Найдено 20 экскурсий в категории «Старый город» в Таллине на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
54 за всё до 6 чел.
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Мы прогуляемся по знаменитым узким улочкам, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама на Старый город»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
96 отзывов
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
«Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
«От сердца Старого города к сердцу современного Таллина»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
311 отзывов
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
«Прогулка в «сердце» Старого города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«По Булочному переулку мы дойдем до улицы Пикк — самой длинной и знаменитой артерии Старого города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Отправимся в Старый Город и продолжим знакомиться с городом пешком»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Жизнь средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«В результате вы узнаете о радостях и горестях жизни средневекового Таллина, и сами почувствуете себя жителями старинного города, как в сказке, из которой не хочется возвращаться»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Легенды средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Таллин - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
26 отзывов
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
«Таллинская ратуша — главная площадь Старого города, где я расскажу о знаменитом шпиле и Старом Томасе, символе эстонской столицы»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за всё до 10 чел.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
«В конце экскурсии проедем вокруг Старого города, полюбуемся его башнями и шпилями»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Вы погуляете по Старому городу, при желании посетите музеи, найдете нетуристические уголки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
Прогулка вдоль крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
«У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 6 чел.
Романтическая прогулка по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
«Улочки Старого Города вымощены брусчаткой, рекомендую надеть удобную обувь для прогулки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
57 за всё до 5 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«Мы начнем в центре Старого города, где один из героев программы нашел пять шпилей самых главных зданий Таллина, чтобы загадать сокровенное желание»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
История Старого Таллина за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: у Ратуши
«В результате вы откроете историю Старого города, насладитесь многовековой архитектурой и узнаете, какая пропасть — не только временная, но и культурная — отделяет современных жителей Таллина от их средневековых предков»
Сегодня в 15:00
15 июня в 10:00
75 за всё до 8 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Какой старый город без крепостной стены и башен»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
«Чтобы погрузиться в атмосферу старого Ревеля, мы пройдем по вековым улочкам, заглянем в потайные дворы, петляя около стен и башен Старого города»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
«Анкеры — они украшают многие дома Старого города»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Таллин сквозь столетия
    Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал. Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
    читать дальше

    Но узнать его с какой-то другой стороны - это намного инререснее. Наш гид Элла встретила нас с живым фонариком. Экскурсия проходила вечером и поэтому тихие, мощенные камнем и практически безлюдные улочки, открывались нам под интереснейшие рассказы Эллы. А романтический теплый свет фонарика был на протяжении всей нашей экскурсии. Не буду здесь рассказывать о легендах Таллинна, которые мы узнали. Если вам посчастливится побывать в этом замечательном городе, то свяжитесь с Эллой, она поведает вам очень много интересного.

  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Загадки Старого Таллина
    Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
  • К
    Карина
    8 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • S
    Svetlana
    3 апреля 2024
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Таллин сквозь столетия
  2. Весь Таллин за один день
  3. Легенды Таллина при свете фонаря
  4. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
  5. С улыбкой по Старому Таллину
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Старый город" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 38 до 145. Туристы уже оставили гидам 1029 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Таллине с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам