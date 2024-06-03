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Но узнать его с какой-то другой стороны - это намного инререснее. Наш гид Элла встретила нас с живым фонариком. Экскурсия проходила вечером и поэтому тихие, мощенные камнем и практически безлюдные улочки, открывались нам под интереснейшие рассказы Эллы. А романтический теплый свет фонарика был на протяжении всей нашей экскурсии. Не буду здесь рассказывать о легендах Таллинна, которые мы узнали. Если вам посчастливится побывать в этом замечательном городе, то свяжитесь с Эллой, она поведает вам очень много интересного.