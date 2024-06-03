1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€54 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Мы прогуляемся по знаменитым узким улочкам, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама на Старый город»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
«Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
«От сердца Старого города к сердцу современного Таллина»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
«Прогулка в «сердце» Старого города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«По Булочному переулку мы дойдем до улицы Пикк — самой длинной и знаменитой артерии Старого города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Отправимся в Старый Город и продолжим знакомиться с городом пешком»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«В результате вы узнаете о радостях и горестях жизни средневекового Таллина, и сами почувствуете себя жителями старинного города, как в сказке, из которой не хочется возвращаться»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
«Таллинская ратуша — главная площадь Старого города, где я расскажу о знаменитом шпиле и Старом Томасе, символе эстонской столицы»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
«В конце экскурсии проедем вокруг Старого города, полюбуемся его башнями и шпилями»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Вы погуляете по Старому городу, при желании посетите музеи, найдете нетуристические уголки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по крепостной стене Таллинна: путешествие в средневековье
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
«У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
«Улочки Старого Города вымощены брусчаткой, рекомендую надеть удобную обувь для прогулки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€57 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«Мы начнем в центре Старого города, где один из героев программы нашел пять шпилей самых главных зданий Таллина, чтобы загадать сокровенное желание»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: у Ратуши
«В результате вы откроете историю Старого города, насладитесь многовековой архитектурой и узнаете, какая пропасть — не только временная, но и культурная — отделяет современных жителей Таллина от их средневековых предков»
Сегодня в 15:00
15 июня в 10:00
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Какой старый город без крепостной стены и башен»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
«Чтобы погрузиться в атмосферу старого Ревеля, мы пройдем по вековым улочкам, заглянем в потайные дворы, петляя около стен и башен Старого города»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 12 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
«Анкеры — они украшают многие дома Старого города»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ТТатьяна30 мая 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал. Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
- ЭЭльвира27 мая 2024Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
- ВВадим13 мая 2024Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
- ЕЕлена11 мая 2024Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
- ККарина8 мая 2024Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
- ИИрина6 мая 2024Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Старый город»
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