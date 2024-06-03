Экскурсии по Кадриоргу

Найдено 5 экскурсий в категории «Кадриорг» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Таллин из трамвайного окна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
60 за всё до 4 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - Таллин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • В
    Виктория
    28 июля 2023
    Знакомьтесь - Таллин
    Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
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    быстро и гибко реагирует на ваши запросы. (В моем случае - просьба о визите в районы новой архитектуры города). Ее экскурсию буду вспоминать с удовольствием и благодарностью!

  • Н
    Николай
    22 июля 2022
    Таллин - город контрастов
    Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
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    поверхностное общее впечатление о Таллинне. Главное - появилась заинтерисованность приехать еще и на более длительный срок. Роман, как организатор и автор экскурсии, выглядит профессионалом. Рассказ был интересен и познавателен, местами, может быть, излишне ироничен.

  • В
    Виктория
    19 октября 2021
    Таллин - город контрастов
    Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
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    дополнили ее поездкой по интересным местам Таллина и экскурсией в Морской музей. Наша компания- это 8 научных работников и всем было интересно. Сразу стали ориентироваться в Старом городе после экскурсии. Обязательно посоветуем Романа своим друзьям, которые вскоре собираются в Таллин. Думаю, Роман повлиял на то, что в этот чудесный город хочется еще вернуться.

  • Ю
    Юлиана
    9 августа 2020
    Таллин - город контрастов
    Исключительно познавательно, содежательно и исторически информативно организованная экскурсия. Большое спасибо, Роман!
  • М
    Максим
    9 марта 2020
    Таллин из трамвайного окна
    Все понравилось
  • В
    Виктория
    14 января 2020
    Таллин из трамвайного окна
    Хорошая экскурсия! Ставлю не отлично, так как много вопросов приходилось спрашивать самим. Экскурсовод очень спокойная приятная женщина! Но хочется меньше спокойной и монотонной лекции, больше драйва, страсти к городу и рассказу без пауз.
  • А
    Александр
    6 января 2020
    Таллин из трамвайного окна
    Отличная экскурсия. Маргарита рассказала уйму интересных фактов и придала городу новый окрас, интерес приходит во время экскурсии;) Спасибо за увлекательный рассказ!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Кадриорг»

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  1. Весь Таллин за один день
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  4. Дворец для Золушки. Кадриорг
  5. Знакомьтесь - Таллин
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Кадриорг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 145. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Кадриорг», 167 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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