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дополнили ее поездкой по интересным местам Таллина и экскурсией в Морской музей. Наша компания- это 8 научных работников и всем было интересно. Сразу стали ориентироваться в Старом городе после экскурсии. Обязательно посоветуем Романа своим друзьям, которые вскоре собираются в Таллин. Думаю, Роман повлиял на то, что в этот чудесный город хочется еще вернуться.