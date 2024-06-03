1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- ВВиктория28 июля 2023Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
- ННиколай22 июля 2022Расписание паромов диктовало жесткий график экскурсии в который мы уложились. Для такого обьема материала нужно, конечно, времени больше. Получилось довольно
- ВВиктория19 октября 2021Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы
- ЮЮлиана9 августа 2020Исключительно познавательно, содежательно и исторически информативно организованная экскурсия. Большое спасибо, Роман!
- ММаксим9 марта 2020Все понравилось
- ВВиктория14 января 2020Хорошая экскурсия! Ставлю не отлично, так как много вопросов приходилось спрашивать самим. Экскурсовод очень спокойная приятная женщина! Но хочется меньше спокойной и монотонной лекции, больше драйва, страсти к городу и рассказу без пауз.
- ААлександр6 января 2020Отличная экскурсия. Маргарита рассказала уйму интересных фактов и придала городу новый окрас, интерес приходит во время экскурсии;) Спасибо за увлекательный рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Кадриорг»
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