1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ВВера2 июня 2024Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
- ИИнеса29 мая 2024Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
- ЯЯна27 мая 2024Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- ААлександр11 февраля 2024Все замечательно. Очень понравилось.
- бборис11 января 2024Все отлично
- ТТаня2 октября 2023Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Переулок Катарины»
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