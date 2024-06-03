Экскурсии по переулку Катарины в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Переулок Катарины» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
  • И
    Инеса
    29 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
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    старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • А
    Александр
    11 февраля 2024
    По Таллину не спеша
    Все замечательно. Очень понравилось.
  • б
    борис
    11 января 2024
    По Таллину не спеша
    Все отлично
  • Т
    Таня
    2 октября 2023
    По Таллину не спеша
    Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Переулок Катарины»

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  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Переулок Катарины" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 105. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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