1 отзыв оставили туристы

Гордостью города является Орденский замок 🏰 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился. В него мы сразу и пойдем. Мы пройдемся по Орденскому городищу, поднимемся на башни крепости, узнаем о быте монашеской жизни, зайдем в Домский Собор, на стене которого в полнолуние виден образ «Белой дамы», воспевающей бессмертие любви.
Но Хаапсалу это не только древнее городище, но и курортная столица ⭐️ Эстонии. Именно в нем были открыты целебные свойства грязи и основана первая купальня. Господа накладывали на тело грязь и принимали солнечные ванны на пляже. Оттого и пляж 🏖️ города наименовали «Африканским». Одной из главных достопримечательностей 🏛️ курорта является Променад — набережная, которая начинается от Африканского пляжа. Мы прогуляемся по Променаду, посидим на скамье Чайковского и по-царски отобедаем в Курзале.
Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей 🖼, старые церкви, дом Петра I.
Закончим экскурсию ⛳ посещением музея паровозов и вокзала в «императорском» стиле.
Зарядившись впечатлениями, мы устремимся в обратный путь и еще раз насладимся чистой природой западной Эстонии.
Организационные детали
Включено: транспорт, гид, билеты 🎫 в замок, билеты в музей паровозов.
Для группы от 5 человек цена может быть изменена. Групповая цена делится на количество участников.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!