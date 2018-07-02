1 отзыв оставили туристы

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Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу

Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П.И.

Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным
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крытым деревянным перроном в Европе.

Я познакомлю вас с историей города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности.

Программа включает посещение Орденского замка, Променада, Ратуши, старых церквей, дома Петра I и музея паровозов. Включены транспорт, гид и билеты в замок и музей паровозов. Для группы от 5 человек цена может быть изменена

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Орденский замок 13 века
  • 🚶 Прогулка по Променаду
  • 🎻 Скамья Чайковского
  • 🚂 Музей паровозов
  • 🏛 Ратуша и краевой музей
  • 🌿 Чистая природа западной Эстонии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Хаапсалу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой и поздней осенью погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу

Что можно увидеть

  • Орденский замок
  • Променад
  • Ратуша
  • Дом Петра I
  • Музей паровозов

Описание экскурсии

Программа

  • Гордостью города является Орденский замок 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился. В него мы сразу и пойдем. Мы пройдемся по Орденскому городищу, поднимемся на башни крепости, узнаем о быте монашеской жизни, зайдем в Домский Собор, на стене которого в полнолуние виден образ «Белой дамы», воспевающей бессмертие любви.
  • Но Хаапсалу это не только древнее городище, но и курортная столица Эстонии. Именно в нем были открыты целебные свойства грязи и основана первая купальня. Господа накладывали на тело грязь и принимали солнечные ванны на пляже. Оттого и пляж города наименовали «Африканским». Одной из главных достопримечательностей курорта является Променад — набережная, которая начинается от Африканского пляжа. Мы прогуляемся по Променаду, посидим на скамье Чайковского и по-царски отобедаем в Курзале.
  • Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей, старые церкви, дом Петра I.
  • Закончим экскурсию посещением музея паровозов и вокзала в «императорском» стиле.
  • Зарядившись впечатлениями, мы устремимся в обратный путь и еще раз насладимся чистой природой западной Эстонии.

Организационные детали

  • Включено: транспорт, гид, билеты в замок, билеты в музей паровозов.
  • Для группы от 5 человек цена может быть изменена. Групповая цена делится на количество участников.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
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В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
М
Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
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