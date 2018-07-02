1 отзыв оставили туристы

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Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу

Автомобильное путешествие к красотам старинной курортной столицы Эстонии

5
1 отзыв
Роман
Роман – Гид из Таллина
Удивительный город 🏙️ Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли 👣 П.

И.

Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным крытым деревянным перроном в Европе.

Я познакомлю вас с историей 📖 города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €240 за экскурсию

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Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу

Программа

  • Гордостью города является Орденский замок 🏰 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился. В него мы сразу и пойдем. Мы пройдемся по Орденскому городищу, поднимемся на башни крепости, узнаем о быте монашеской жизни, зайдем в Домский Собор, на стене которого в полнолуние виден образ «Белой дамы», воспевающей бессмертие любви.
  • Но Хаапсалу это не только древнее городище, но и курортная столица ⭐️ Эстонии. Именно в нем были открыты целебные свойства грязи и основана первая купальня. Господа накладывали на тело грязь и принимали солнечные ванны на пляже. Оттого и пляж 🏖️ города наименовали «Африканским». Одной из главных достопримечательностей 🏛️ курорта является Променад — набережная, которая начинается от Африканского пляжа. Мы прогуляемся по Променаду, посидим на скамье Чайковского и по-царски отобедаем в Курзале.
  • Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей 🖼, старые церкви, дом Петра I.
  • Закончим экскурсию ⛳ посещением музея паровозов и вокзала в «императорском» стиле.
  • Зарядившись впечатлениями, мы устремимся в обратный путь и еще раз насладимся чистой природой западной Эстонии.

Организационные детали

  • Включено: транспорт, гид, билеты 🎫 в замок, билеты в музей паровозов.
  • Для группы от 5 человек цена может быть изменена. Групповая цена делится на количество участников.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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1 отзыв оставили туристы

2 июля 2018
Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!

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