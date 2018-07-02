1 отзыв оставили туристы

Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П.И.
Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным
Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Орденский замок 13 века
- 🚶 Прогулка по Променаду
- 🎻 Скамья Чайковского
- 🚂 Музей паровозов
- 🏛 Ратуша и краевой музей
- 🌿 Чистая природа западной Эстонии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Хаапсалу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой и поздней осенью погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Орденский замок
- Променад
- Ратуша
- Дом Петра I
- Музей паровозов
Описание экскурсии
Программа
- Гордостью города является Орденский замок 13 века, который несмотря на военные лихолетья, отлично сохранился. В него мы сразу и пойдем. Мы пройдемся по Орденскому городищу, поднимемся на башни крепости, узнаем о быте монашеской жизни, зайдем в Домский Собор, на стене которого в полнолуние виден образ «Белой дамы», воспевающей бессмертие любви.
- Но Хаапсалу это не только древнее городище, но и курортная столица Эстонии. Именно в нем были открыты целебные свойства грязи и основана первая купальня. Господа накладывали на тело грязь и принимали солнечные ванны на пляже. Оттого и пляж города наименовали «Африканским». Одной из главных достопримечательностей курорта является Променад — набережная, которая начинается от Африканского пляжа. Мы прогуляемся по Променаду, посидим на скамье Чайковского и по-царски отобедаем в Курзале.
- Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей, старые церкви, дом Петра I.
- Закончим экскурсию посещением музея паровозов и вокзала в «императорском» стиле.
- Зарядившись впечатлениями, мы устремимся в обратный путь и еще раз насладимся чистой природой западной Эстонии.
Организационные детали
- Включено: транспорт, гид, билеты в замок, билеты в музей паровозов.
- Для группы от 5 человек цена может быть изменена. Групповая цена делится на количество участников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилась экскурсия! Всем рекомендую!
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