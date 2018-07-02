1 отзыв оставили туристы

Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П.И.Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным

крытым деревянным перроном в Европе. Я познакомлю вас с историей города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности. Программа включает посещение Орденского замка, Променада, Ратуши, старых церквей, дома Петра I и музея паровозов. Включены транспорт, гид и билеты в замок и музей паровозов. Для группы от 5 человек цена может быть изменена

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Хаапсалу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой и поздней осенью погодные условия могут быть менее благоприятными для длительных прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.