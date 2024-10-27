Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€55 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Прогулка по Таллину вечером - это возможность окунуться в средневековую атмосферу и насладиться красотой города, сохранившего свою историю
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнур27 октября 2024Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
- ДДмитрий16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
- ЕЕвгения14 июля 2024Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
- ООльга20 мая 2024Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
- ООльга6 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, спасибо экскурсовод, Татьяна очень знающий гид, Рекомендую пользоваться, не следили за временем, посмотрели больше программы. Спасибо за работу.
- ООльга27 января 2024Вместе с Татьяной изучали город. Получилась уютная интересная прогулка. Заглядывали в местные дворики, узнали легенды и тайны Таллинна - всё понравилось) Спасибо за экскурсию, частичку воспоминаний увозим с собой))
- ЕЕкатерина7 января 2020Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
- NNatalya5 января 2020Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Водонапорная башня в Каламае»
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