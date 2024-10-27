Водонапорная башня в Каламае – экскурсии в Таллине

Найдено 4 экскурсии в категории «Водонапорная башня в Каламае» в Таллине на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€55 за экскурсию
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Прогулка по Таллину вечером - это возможность окунуться в средневековую атмосферу и насладиться красотой города, сохранившего свою историю
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
€65 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнур
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    14 июля 2024
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
    Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Добрый день, экскурсия была отличная, спасибо экскурсовод, Татьяна очень знающий гид, Рекомендую пользоваться, не следили за временем, посмотрели больше программы. Спасибо за работу.
  • О
    Ольга
    27 января 2024
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Вместе с Татьяной изучали город. Получилась уютная интересная прогулка. Заглядывали в местные дворики, узнали легенды и тайны Таллинна - всё понравилось) Спасибо за экскурсию, частичку воспоминаний увозим с собой))
  • Е
    Екатерина
    7 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
  • N
    Natalya
    5 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
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    города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Водонапорная башня в Каламае»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
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  5. Вируские ворота
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  7. Ратушная площадь
  8. Здание Большой гильдии
  9. Таллинская городская стена
  10. Музей Леннусадам
Сколько стоит экскурсия по Таллину в апреле 2025
Сейчас в Таллине в категории "Водонапорная башня в Каламае" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 65. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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