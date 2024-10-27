Г Гульнур Обзорная экскурсия по Таллину Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Таллину Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.

Е Евгения Сказочная экскурсия в Таллине для детей Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.

О Ольга Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо

О Ольга Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Добрый день, экскурсия была отличная, спасибо экскурсовод, Татьяна очень знающий гид, Рекомендую пользоваться, не следили за временем, посмотрели больше программы. Спасибо за работу.

О Ольга Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Вместе с Татьяной изучали город. Получилась уютная интересная прогулка. Заглядывали в местные дворики, узнали легенды и тайны Таллинна - всё понравилось) Спасибо за экскурсию, частичку воспоминаний увозим с собой))

Е Екатерина Сказочная экскурсия в Таллине для детей Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.