Старый город 🏙️ Таллинна - жемчужина Северной Европы

Таллинн - это город контрастов, город с ультрасовременной архитектурой, который владеет целым «ожерельем» из драгоценных жемчужин:

Квартал Ротерманни:

Исторический, заводской район только для пешеходов с необычными зданиями, в квартале осталась застройка 19 века и его дополняют современнейшие постройки. Здесь в свое время снимался "Сталкер" А. Тарковского. А также встречаются, дизайнерские эстонские магазины, отличные рестораны и кафе.

Квартал Теллескиви ( или "Кирпичный"):

Теллескиви - это самый большой творческий городок в Эстонии, расположившийся в 10 минут ходьбы от Старого города в бывших мастерских и заводских помещениях по ремонту и сборке паровозов, электричек и бронепоездов!

Здесь процветает творчество, креативность, любовь к природе. Кафе и рестораны готовят только здоровую пищу, а дизайнеры создают свои изделия из натуральных материалов. Одним из украшений квартала являются граффити (можно найти граффити эстонского «Бенкса»). А еще, единственный музей 🖼 в Таллинне, который работает до 01:00 ночи, также находится в Теллескиви.

Квартал Ноблессне:

Ноблесснер - это новое чудо в архитектуре Таллинна. Сюда уже вложено более 250 000 000 евро и это ещё не предел!

Квартал находится на берегу моря 🌊 с самобытной архитектурой на морскую и заводскую тематику. Ранее на этом месте (в начале 20 в. ) был завод по изготовлению подводных лодок.

В квартале расположен ресторан, в котором работает повар с мишленовской звездой.

А для любителей спецэффектов и технических чудес с осени работает новый музей PROTO (Прототип). Располагается музей в стенах бывшего литейного цеха для подлодок, в нем же, позже ставились музыкальные постановки (хорошая акустика).

После 10 000 шагов наверняка вы проголодаетесь. Советую заглянуть в пивоварню крафтового пива Põhjala или отправиться за изысками в ресторан 180’.