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10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне

Nataliya P.
Nataliya P. – Гид из Таллина
Таллинн — это город 🏙️ контрастов, город с ультрасовременной архитектурой, который владеет целым «ожерельем» из драгоценных жемчужин, по которым мы с вами и пройдемся.

Мы совершим 10 000 увлекательных шагов по трем историческим кварталам Таллинна: рассмотрим Ротерманни с необычными зданиями, увидим большой творческий Теллескиви и полюбуемся чудом архитектуры - Ноблесснер.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €75 за экскурсию

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10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне
10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне

Что вы увидите

  • Квартал Ротерманни
  • Квартал Теллескиви
  • Квартал Ноблессне
Старый город 🏙️ Таллинна - жемчужина Северной Европы

Таллинн - это город контрастов, город с ультрасовременной архитектурой, который владеет целым «ожерельем» из драгоценных жемчужин:

    Квартал Ротерманни:

    • Исторический, заводской район только для пешеходов с необычными зданиями, в квартале осталась застройка 19 века и его дополняют современнейшие постройки. Здесь в свое время снимался "Сталкер" А. Тарковского. А также встречаются, дизайнерские эстонские магазины, отличные рестораны и кафе.

    Квартал Теллескиви ( или "Кирпичный"):

      Теллескиви - это самый большой творческий городок в Эстонии, расположившийся в 10 минут ходьбы от Старого города в бывших мастерских и заводских помещениях по ремонту и сборке паровозов, электричек и бронепоездов!
      Здесь процветает творчество, креативность, любовь к природе. Кафе и рестораны готовят только здоровую пищу, а дизайнеры создают свои изделия из натуральных материалов. Одним из украшений квартала являются граффити (можно найти граффити эстонского «Бенкса»). А еще, единственный музей 🖼 в Таллинне, который работает до 01:00 ночи, также находится в Теллескиви.

      Квартал Ноблессне:

        Ноблесснер - это новое чудо в архитектуре Таллинна. Сюда уже вложено более 250 000 000 евро и это ещё не предел!
        Квартал находится на берегу моря 🌊 с самобытной архитектурой на морскую и заводскую тематику. Ранее на этом месте (в начале 20 в. ) был завод по изготовлению подводных лодок.
        В квартале расположен ресторан, в котором работает повар с мишленовской звездой.
        А для любителей спецэффектов и технических чудес с осени работает новый музей PROTO (Прототип). Располагается музей в стенах бывшего литейного цеха для подлодок, в нем же, позже ставились музыкальные постановки (хорошая акустика).
        После 10 000 шагов наверняка вы проголодаетесь. Советую заглянуть в пивоварню крафтового пива Põhjala или отправиться за изысками в ресторан 180’.
        Что входит
        • Услуги гида
        Что не входит
        • Расходы на питание в ресторане/пивоварне
        • Личные расходы (сувениры и др. )
        Начало и место завершения
        🚩 Ворота Виру
        10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне
        10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне
        10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне
        10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне

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        • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        Nataliya P.
        Nataliya P.
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