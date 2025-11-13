Александр проводит ещё 1 экскурсию

показывая, как железная дорога и рынок сыграли ключевые роли в развитии города. Откройте для себя, почему эстонские стартапы называют единорогами, и исследуйте культурное изобилие "деревни хипстеров", полное уютных кафе и уникальных уголков

Описание экскурсии

Прогуляться из Средневековья в будущее

Наш маршрут, который стартует на Ратушной площади и финиширует в молодежно-технологическом квартале Теллискиви, позволит вам прогуляться по Таллину не только в пространстве, но и во времени — из 14-го века в 21-ый. Я проведу вас по улицам Старого города, мимо дворянско-рыцарского Вышгорода. Расскажу о временах, когда Ревал был богатым купеческим городом, а на Балтийском вокзале объясню, какую роль в становлении Таллина сыграла железная дорога. По пути мы заглянем на городской рынок, чтобы попробовать вкусную уличную еду. А затем вас обступят современные эстонские предприятия — и мы перейдем от прошлого Таллина к его динамичному настоящему.

Неизведанный Таллин: хипстеры и единороги

В районе Теллискиви, неизведанном для туристов и невероятно популярном у местных, я покажу вам современный, инновационный Таллин. Вы узнаете о мощной культуре стартапов и по-новому взглянете на единорогов: так здесь называют стартап, который оценивается выше 1 миллиарда долларов (к слову, единорогов в Эстонии уже четыре). А еще вы увидите так называемую «деревню хипстеров», отыщете уютные кафе и исследуете любопытные уголки, которые можно обнаружить лишь по наводкам самих эстонцев.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже видел исторический центр Таллина и хочет проникнуться современным духом города, узнать, чем он живет здесь и сейчас.