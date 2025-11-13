Александр проводит ещё 1 экскурсию

🌟 Уникальный маршрут от Средневековья до современности
🚀 Узнать о технологическом прорыве Эстонии
🏙️ Прогулка по неизведанным туристами районам
🍴 Попробовать вкусную уличную еду на городском рынке
💡 Погрузиться в культуру стартапов и инноваций
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Старый город
Вышгород
Балтийский вокзал
Городской рынок
Теллискиви
Описание экскурсии
Прогуляться из Средневековья в будущее
Наш маршрут, который стартует на Ратушной площади и финиширует в молодежно-технологическом квартале Теллискиви, позволит вам прогуляться по Таллину не только в пространстве, но и во времени — из 14-го века в 21-ый. Я проведу вас по улицам Старого города, мимо дворянско-рыцарского Вышгорода. Расскажу о временах, когда Ревал был богатым купеческим городом, а на Балтийском вокзале объясню, какую роль в становлении Таллина сыграла железная дорога. По пути мы заглянем на городской рынок, чтобы попробовать вкусную уличную еду. А затем вас обступят современные эстонские предприятия — и мы перейдем от прошлого Таллина к его динамичному настоящему.
Неизведанный Таллин: хипстеры и единороги
В районе Теллискиви, неизведанном для туристов и невероятно популярном у местных, я покажу вам современный, инновационный Таллин. Вы узнаете о мощной культуре стартапов и по-новому взглянете на единорогов: так здесь называют стартап, который оценивается выше 1 миллиарда долларов (к слову, единорогов в Эстонии уже четыре). А еще вы увидите так называемую «деревню хипстеров», отыщете уютные кафе и исследуете любопытные уголки, которые можно обнаружить лишь по наводкам самих эстонцев.
Кому подойдет прогулка
Тем, кто уже видел исторический центр Таллина и хочет проникнуться современным духом города, узнать, чем он живет здесь и сейчас.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 17 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 375 туристов
Я живу в Таллине с 2011 года, когда переехал сюда как студент. С тех пор улицы этого города вошли мне глубоко в душу и я рад представлять как нашу столицу, так и нашу страну гостям со всего мира. У нас есть, что посмотреть и попробовать и тем, кто у нас впервые, и тем, кто уже не раз бывал в Эстонии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Александр - очень увлеченный и харизматичный человек, прекрасное владение темой, богатый и правильный русский язык, значимые параллели исторического наследия и дня сегодняшнего. Экскурсию рекомендую!
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Ульяна
Огромное спасибо Александру! Мы знакомы с Таллином, но в этот раз увидели интересные, не знакомые уголки и узнали важные факты и детали! Отличная экскурсия!
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Т
Татьяна
Все супер! Экскурсия понравилась, будем рекомендовать друзьям)
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