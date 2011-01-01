Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Другой Таллин — Кремниевая долина Европы

Проследить путь Эстонии от Ганзы до Skype, ощутить современный дух города и найти деревню хипстеров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

49 за экскурсию

Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Александр – Гид в Таллине
Маленькая Эстония уже много лет удивляет мир технологическим прорывом, и на прогулке от Старого города до молодежного Теллискиви мы откроем секрет этого чуда.

Вы поймете, как купеческий Ревал стал инновационным Таллином.

Узнаете, как выглядят эстонские единороги, и прогуляетесь по кварталам, в которых бьется сердце Кремниевой долины Европы.
Другой Таллин — Кремниевая долина Европы
Другой Таллин — Кремниевая долина Европы

Что вас ожидает

Прогуляться из Средневековья в будущее
Наш маршрут, который стартует на Ратушной площади и финиширует в молодежно-технологическом квартале Теллискиви, позволит вам прогуляться по Таллину не только в пространстве, но и во времени — из 14-го века в 21-ый. Я проведу вас по улицам Старого города, мимо дворянско-рыцарского Вышгорода. Расскажу о временах, когда Ревал был богатым купеческим городом, а на Балтийском вокзале объясню, какую роль в становлении Таллина сыграла железная дорога. По пути мы заглянем на городской рынок, чтобы попробовать вкусную уличную еду. А затем вас обступят современные эстонские предприятия — и мы перейдем от прошлого Таллина к его динамичному настоящему.

Неизведанный Таллин: хипстеры и единороги
В районе Теллискиви, неизведанном для туристов и невероятно популярном у местных, я покажу вам современный, инновационный Таллин. Вы узнаете о мощной культуре стартапов и по-новому взглянете на единорогов: так здесь называют стартап, который оценивается выше 1 миллиарда долларов (к слову, единорогов в Эстонии уже четыре). А еще вы увидите так называемую «деревню хипстеров», отыщете уютные кафе и исследуете любопытные уголки, которые можно обнаружить лишь по наводкам самих эстонцев.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже видел исторический центр Таллина и хочет проникнуться современным духом города, узнать, чем он живет здесь и сейчас.

Другой Таллин — Кремниевая долина Европы
Другой Таллин — Кремниевая долина Европы
Другой Таллин — Кремниевая долина Европы
Другой Таллин — Кремниевая долина Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я живу в Таллине с 2011 года, когда переехал сюда как студент. С тех пор улицы этого города вошли мне глубоко в душу и я рад представлять как нашу столицу, так и нашу страну гостям со всего мира. У нас есть, что посмотреть и попробовать и тем, кто у нас впервые, и тем, кто уже не раз бывал в Эстонии.
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