Таллин — город 🏙️ древний и загадочный. Улочки Старого Города овеяны как темными историями так и веселыми легендами. Мы пройдем теми дорогами, которыми не ходили на обзорной экскурсии 🧭 города встречает Старый Тоомас, наш бравый страж. Не счесть подвигов, которые он совершил и легенд, с ним связанных. Уже 500 лет он честно несет службу на шпиле Ратуши. Наша Ратуша это еще и суд. За проступки суд наказывал позорными столбами. У нас есть женский позорный столб. А мужской почему-то не сохранился…

Прогулявшись по темным улочкам, вы узнаете о непростой жизни палача, о Таллинском донжуане, о Понтусе — похитителе человеческих кож, о несчастной любви молодых людей, которые превратились в камень, и о мастере Олафе, который хотел построить такую высокую церковь ⛪, чтобы дотянуться до небес. В нашем городе вы найдете и нехорошую квартиру, да и проклятый колодец. И самое главное: откуда пошло слово «Таллин». Это тоже легенда!

Всегда хочется закончить экскурсию ⛳ на приятном и поведать о марципане. Марципан — вкусное лакомство, ценное лекарство и, своего рода, философский камень, которому посвящены как легенды, так и стихи.

При желании, можно организовать прогулку 👣 с факелами. Экскурсия начинается и заканчивается под часами Ратуши.