  1. Экскурсии

Легендарный и загадочный Таллин

Roman A.
Roman A. – Гид из Таллина
Таллинн — город 🏙️ очень древний и загадочный.

Многие его здания, соборы и узкие улицы с брусчаткой имеют свою уникальную историю 📖 и овеяны веселыми легендами и мрачными историями.

Мы пройдем теми дорогами, которыми обычно не ходят на обзорной экскурсии 🧭 и увидим самые эффектные достопримечательности 🏛️ Старого города.

Если хотите пощекотать себе нервы, то эта экскурсия ⛳ именно для вас.
Задать вопрос
Легендарный и загадочный Таллин
Легендарный и загадочный Таллин

Что вы увидите

  • Ратуша
  • Ратушная аптека
  • проклятый колодец
  • церковь Нигулисте
  • Домский собор
  • обзорные площадки
Таллин — город 🏙️ древний и загадочный. Улочки Старого Города овеяны как темными историями так и веселыми легендами. Мы пройдем теми дорогами, которыми не ходили на обзорной экскурсии 🧭 города встречает Старый Тоомас, наш бравый страж. Не счесть подвигов, которые он совершил и легенд, с ним связанных. Уже 500 лет он честно несет службу на шпиле Ратуши. Наша Ратуша это еще и суд. За проступки суд наказывал позорными столбами. У нас есть женский позорный столб. А мужской почему-то не сохранился…
Прогулявшись по темным улочкам, вы узнаете о непростой жизни палача, о Таллинском донжуане, о Понтусе — похитителе человеческих кож, о несчастной любви молодых людей, которые превратились в камень, и о мастере Олафе, который хотел построить такую высокую церковь ⛪, чтобы дотянуться до небес. В нашем городе вы найдете и нехорошую квартиру, да и проклятый колодец. И самое главное: откуда пошло слово «Таллин». Это тоже легенда!
Всегда хочется закончить экскурсию ⛳ на приятном и поведать о марципане. Марципан — вкусное лакомство, ценное лекарство и, своего рода, философский камень, которому посвящены как легенды, так и стихи.
При желании, можно организовать прогулку 👣 с факелами. Экскурсия начинается и заканчивается под часами Ратуши.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Tallinn, Raekoja plats1
Место завершения
🏁 Ратуша
Легендарный и загадочный Таллин
Легендарный и загадочный Таллин
Легендарный и загадочный Таллин
Легендарный и загадочный Таллин
Легендарный и загадочный Таллин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Roman A.
Roman A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Roman A. проводит ещё 1 экскурсию

Район Пирита и полуостров Виймси
160
4 часа
Район Пирита и полуостров Виймси
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков