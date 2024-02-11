Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Таллине на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотоэкскурсия: город романтиков
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
«Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город хромает на одну ногу»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 февраля 2024
    По Таллину не спеша
    Все замечательно. Очень понравилось.
  • б
    борис
    11 января 2024
    По Таллину не спеша
    Все отлично
  • Т
    Таня
    2 октября 2023
    По Таллину не спеша
    Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
  • К
    Кристина
    15 января 2022
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Thank you, dear Victoria, for miracle travel and photos! You are amazing story teller! Photographer was very artistic and caught us in so natural life emotions! Thank both and wish you the greatest year!
  • Я
    Яна
    20 октября 2019
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2019
    Фотоэкскурсия: город романтиков
    Великолепная и познавательная экскурсия,замечательный гид Виктория! Рекомендую однозначно!
  • Е
    Екатерина
    1 марта 2019
    Квест «Исчезающий Таллин»
    Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия: город романтиков
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  3. Квест «Исчезающий Таллин»
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 180. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Таллина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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