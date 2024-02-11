1 чел.
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Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия «Город романтиков» - незабываемые впечатления в Таллине
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
«Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город хромает на одну ногу»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
«Время на городе сказывается по-разному: некоторые улицы и строения, появившиеся совсем недавно, преобразились до неузнаваемости, тогда как другие «старожилы» веками остаются неизменны»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 февраля 2024Все замечательно. Очень понравилось.
- бборис11 января 2024Все отлично
- ТТаня2 октября 2023Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
- ККристина15 января 2022Thank you, dear Victoria, for miracle travel and photos! You are amazing story teller! Photographer was very artistic and caught us in so natural life emotions! Thank both and wish you the greatest year!
- ЯЯна20 октября 2019Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!
- ЮЮлия4 мая 2019Великолепная и познавательная экскурсия,замечательный гид Виктория! Рекомендую однозначно!
- ЕЕкатерина1 марта 2019Замечательный экскурсовод, дети остались довольны!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Таллине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 180. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Таллина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод