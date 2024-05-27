1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
«Я расскажу его историю и холодящую кровь легенду расположенного напротив дома с замурованным окном»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
«Легенды и были о Таллине и его жителях оживают в этих реальных декорациях»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира27 мая 2024Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
- ККарина8 мая 2024Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
- MMarina21 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
- ИИрина4 марта 2024Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних
- ФФариз20 февраля 2024Виктория в полном слове этого профессионал. Очень интересно преподнесла исторические факты до периода становления Эстонии независимой, рассказала легенды про Таллин.
- TTatjana13 ноября 2023Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
- ССветлана11 октября 2023Замечательно провели время с гидом Ириной, несмотря на штормовую непогоду. Экскурсия была очень интересная и познавательная для всех нас взрослых.
- ННиколай19 июля 2023Хорошая прогулка по старому городу. Много интересных фактов и мтстических историй про замурованных девушек и дома с приведениями. Скепсис рассказчика, однако, немного мешал. В целом прогулка понравилась.
- ППолина16 сентября 2022Виктория - не только отличный гид, знающий город, а еще и очень хорошая и приятная девушка, которая может как провести общую обзорную экскурсию, так и рассказать нечто уникальное о культуре Эстонии, то, что интересует конкретного человека. Спасибо за экскурсию!
- JJulija2 августа 2022Отличная экскурсия. Время и содержание было интересным даже для наших детей 3 и 7 лет. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Мифы и легенды»
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