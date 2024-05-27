Откройте для себя мифы и легенды Таллина с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Таллине на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Таллина при свете фонаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
96 отзывов
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
«Я расскажу его историю и холодящую кровь легенду расположенного напротив дома с замурованным окном»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Легенды средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Мистика вечернего Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
«Легенды и были о Таллине и его жителях оживают в этих реальных декорациях»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
75 за всё до 8 чел.
Легенды Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
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    Но узнать его с какой-то другой стороны - это намного инререснее. Наш гид Элла встретила нас с живым фонариком. Экскурсия проходила вечером и поэтому тихие, мощенные камнем и практически безлюдные улочки, открывались нам под интереснейшие рассказы Эллы. А романтический теплый свет фонарика был на протяжении всей нашей экскурсии. Не буду здесь рассказывать о легендах Таллинна, которые мы узнали. Если вам посчастливится побывать в этом замечательном городе, то свяжитесь с Эллой, она поведает вам очень много интересного.

  • К
    Карина
    8 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
  • M
    Marina
    21 апреля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
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    показала мне Старый Город с другой стороны. Много юмора, интересных историй и масса приятных впечатлений! СОВЕТУЮ, СОВЕТУЮ заказывать с этим экскурсоводом экскурсии. Я точно на одной не остановлюсь! По факту оплатила часовую экскурсию, а в итоге больше двух часов я провела с Татьяной! Было невозможно расстаться! Знаете, это тот случай, когда человек работает на своем месте. Ещё раз спасибо!

  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних
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    размеров. Вот такой компанией мы слушали легенды ночного города) Элла проявила к этой ситуации максимум такта и понимания, выстроила маршрут замечательно, рассказывала очень интересно и живо. Мы сразу нашли общий язык, а наша дочь готова была бы слушать и ещё несколько часов! Отвечали на вопросы, боролись за вкусные призы (взрослые испытывали азарт чуть ли не больше, чем дочь)). Получили, кроме экскурсии, много полезной информации, рекомендации по ресторанчикам, магазинам и обязательно по возвращении возьмем ещё экскурсии именно с Эллой! Спасибо! Ирина, Вячеслав и Арина

    Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеров
  • Ф
    Фариз
    20 февраля 2024
    Легенды средневекового Таллина
    Виктория в полном слове этого профессионал. Очень интересно преподнесла исторические факты до периода становления Эстонии независимой, рассказала легенды про Таллин.
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    Мы посетили ныне ресторан - бывший дом купца продававшего перец, Peppersack, где попробовали местные вкусняшки. тур занял больше 2 часов но ее хотелось слушать бесконечно! Спасибо Виктория!!!

  • T
    Tatjana
    13 ноября 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
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    в дворики, которые на удивление оказались ещё открыты несмотря на вечернее время. Огромное спасибо вам, Ирина! Вдохновили легендами и своей лёгкостью общения. Рекомендуем 10 из 10.

  • С
    Светлана
    11 октября 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Замечательно провели время с гидом Ириной, несмотря на штормовую непогоду. Экскурсия была очень интересная и познавательная для всех нас взрослых.
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    Ирина замечательный рассказчик. Прогулка по вечернему Таллину в подсвечивающих фонарях усиливала восприятие мистических историй. Рекомендую всем желающим сходить на эту экскурсию.

  • Н
    Николай
    19 июля 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Хорошая прогулка по старому городу. Много интересных фактов и мтстических историй про замурованных девушек и дома с приведениями. Скепсис рассказчика, однако, немного мешал. В целом прогулка понравилась.
  • П
    Полина
    16 сентября 2022
    Легенды средневекового Таллина
    Виктория - не только отличный гид, знающий город, а еще и очень хорошая и приятная девушка, которая может как провести общую обзорную экскурсию, так и рассказать нечто уникальное о культуре Эстонии, то, что интересует конкретного человека. Спасибо за экскурсию!
    Виктория - не только отличный гид, знающий город, а еще и очень хорошая и приятная девушка
  • J
    Julija
    2 августа 2022
    Легенды средневекового Таллина
    Отличная экскурсия. Время и содержание было интересным даже для наших детей 3 и 7 лет. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Мифы и легенды»

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  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 75. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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