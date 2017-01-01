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Монастырь Святой Биргитты и история района Пирита

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Монастырь Святой Биргитты и история района Пирита
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Монастырь Святой Биргитты и история района Пирита

Что вы увидите

  • Монастырь Святой Бригитты
  • Центр парусного спорта
  • район Пирита
Развалины монастыря Святой Биргитты находятся в живописном месте на берегу реки Пирита. История 📖 этого монастыря уходит в далёкий 1407 год, когда он был заложен. Его строительство заняло 30 лет. Благодаря своему могуществу и поддержке Ливонского ордена, на чьей территории он был построен, монастырь пережил потрясения, выпавшие на долю таллиннских церквей и монастырей в период Реформации, он был разрушен, разграблен и сожжён во время Ливонской войны. Сейчас в законсервированных развалинах монастыря находится Музей 🖼. Рядом с ним уже в наше время построен современный монастырь Ордена Святой Биргитты, где служат Богу 10 монашек-бергитянок. Недалеко от монастыря находится Центр парусного спорта, где в 1980 году проходила Парусная регата московских Олимпийских игр. Сам район Пирита это и место отдыха таллиннцев с пляжами вдоль моря 🌊 и современный элитный жилой район с индивидуальными постройками.
Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.
Также приглашаем вас посетить монастырь Александра Свирского в Санкт-Петербурге, заказав экскурсию ⛳ на нашем сайте.
Начало и место завершения
🚩 Встречу вас в гостинице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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