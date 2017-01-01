Развалины монастыря Святой Биргитты находятся в живописном месте на берегу реки Пирита. История 📖 этого монастыря уходит в далёкий 1407 год, когда он был заложен. Его строительство заняло 30 лет. Благодаря своему могуществу и поддержке Ливонского ордена, на чьей территории он был построен, монастырь пережил потрясения, выпавшие на долю таллиннских церквей и монастырей в период Реформации, он был разрушен, разграблен и сожжён во время Ливонской войны. Сейчас в законсервированных развалинах монастыря находится Музей 🖼. Рядом с ним уже в наше время построен современный монастырь Ордена Святой Биргитты, где служат Богу 10 монашек-бергитянок. Недалеко от монастыря находится Центр парусного спорта, где в 1980 году проходила Парусная регата московских Олимпийских игр. Сам район Пирита это и место отдыха таллиннцев с пляжами вдоль моря 🌊 и современный элитный жилой район с индивидуальными постройками.

Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.

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