Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таллин за пределами Старого города
Погрузитесь в атмосферу Таллина, исследуя его уникальные уголки на автоэкскурсии. Узнайте о знаменитых местах и людях, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
- OOlena22 ноября 2023Душевное спасибо за невероятную экскурсию!
Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
- ВВиктория28 июля 2023Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
- ООльга9 октября 2022Все отлично!
Огромное Спасибо
- IIrene9 июня 2022Отличный тур.
- ААлександр27 мая 2022Отличная экскурсия, позволяющая сформировать своё более полное представление о Таллине.
Наталья, прекрасный гид. Очень рекомендую экскурсию для тех, кто не хочет ограничивать себя старым городом.
- ММария10 января 2022Посетили авто экскурсию, остались очень довольны. Рекомендуем всем для знакомства с Таллинном. Спасибо!
- ССветлана9 марта 2020Были на экскурсии с Юлией. Спасибо большое за интересную экскурсию, комфортную поездку, нам все очень понравилось! Юлия рассказала много интересных
- ААлександр26 января 2020Очень интересная и познавательная экскурсия. Считая что знал о Таллинне все, были не один раз, был искренне удивлен знанию таких интересных мест экскурсоводом. Всем рекомендую,не смотря на холодный ветер экскурсия прошла на одном дыхании.
- ААлексей19 января 2020Если не считать ветра, пронизывающего до костей, экскурсия замечательная. Необходимо несколько дней, что-бы разобраться с достопримечательностями вне Старого города. А тут можно направить вектор самостоятельных посещений. Интересно, познавательно, не занудно. Спасибо Наталья и… Привет из Великого.
- ЕЕлена5 января 2020Были на экскурсии с гидом Наталией. Отличный маршрут, рассказ гида, красивые места, все организовано, комфортабельный автомобиль,
- ЕЕлена28 октября 2019Наталия, огромное спасибо за чудесную экскурсию. Даже проливной дождь был не помеха. Нам было очень интересно и очень весело. Так же огромное спасибо за дополнительные рекомендации:)
- ЛЛюдмила28 октября 2019Спасибо большое, Наталия. Очень интересная и познавательная экскурсия.
- ААлександр28 сентября 2019Было очень интересно выйти за пределы Старого Города и посмотреть другой Таллин, где тоже много всего интересного. Хорошо сформированный маршрут,
- ССветлана15 сентября 2019Несмотря на непогоду, экскурсия понравилось, Наталия знающий экскурсовод, приятный и общительный собеседник, который любит свой город. Спасибо!
- ДДмитрий10 августа 2019Огромное спасибо Наталии за замечательную экскурсию. Очень интересно, дружелюбно, комфортно, с первых минут заинтересовала темой и увлекла на всё время,
- ААнастасия9 августа 2019Оказывается, за пределами старого города есть Таллин! это было тааак интересно!!! Общее прошлое и открытое настоящее нас заинтриговали и очаровали! Обязательно привезем детей и родителей. Спасибо!!
- ЕЕлена3 мая 2019Огромное спасибо экскурсовода Юлии. Очень понравилась экскурсия. Обязательно порекомендую ее своим знакомым.
- ЕЕлена3 мая 2019Нам все очень понравилось. Большое спасибо Юлии за интересный рассказ.
- ЮЮлия18 марта 2019Экскурсия была на второй день прибывания в Таллине. В первый день мы посмотрели старый город. Места посетили замечательные. Узнали много
