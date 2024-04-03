Мои заказы

Экскурсии по монастярю Святой Бригитты в Таллине

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастырь Святой Бригитты» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Вокруг Старого Таллина
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€70 за всё до 8 чел.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Таллин за пределами Старого города
Погрузитесь в атмосферу Таллина, исследуя его уникальные уголки на автоэкскурсии. Узнайте о знаменитых местах и людях, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь - Таллин
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Монастырь Святой Бригитты»

Сейчас в Таллине в категории "Монастырь Святой Бригитты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
