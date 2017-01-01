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Наказания в Средневековом городе

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Средневековый музей 🖼 пыток — один из самых необычных и пугающих музеев Таллина.

Его экспонаты полностью соответствуют названию.

Предлагаю вам отправится на захватывающую экскурсию ⛳ сквозь века таинственной истории 📖 и узнать о самых страшных орудиях и приспособлениях, предназначенных для изощренных пыток людей.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €42 за человека

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Наказания в Средневековом городе
Наказания в Средневековом городе

Что вы увидите

  • музей
Задумывались ли Вы когда-нибудь о средневековых наказаниях и пытках, должности палача?
Наверно – нет. Но это наша история 📖 и, посещая наш Средневековый город 🏙️, у Вас есть возможность посетить Музей 🖼 пыточных инструментов и узнать об истории наказаний, как в Европе, так и в нашем городе. В любом европейском городе следили за исполнением законов, за правами граждан. Средневековый суд разрешал возникающие споры между горожанами, строго наказывал виновных. С появлением инквизиции началась охота на ведьм и для того, чтобы добиться признания о содеянных грехах, придумывались всё более изощрённые пыточные инструменты. Наверно не все знают подробно о работе палача: что входило в его обязанности, как жила его семья и за что его могли отстранить от работы? Обо всех этих интересных фактах Вы и узнаете на этой уникальной выставке, где представлено более 50-ти пыточных инструментов.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Билет в музей пыточных инструментов не входит в стоимость. Билет в музей покупается на месте.
  • Cтоимость билета в музей:
  • льготный 6 евро, не льготный 8 евро с человека.
Начало и место завершения
🚩 У Ратуши на Ратушной площади
Наказания в Средневековом городе
Наказания в Средневековом городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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