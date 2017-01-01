Задумывались ли Вы когда-нибудь о средневековых наказаниях и пытках, должности палача?

Наверно – нет. Но это наша история 📖 и, посещая наш Средневековый город 🏙️, у Вас есть возможность посетить Музей 🖼 пыточных инструментов и узнать об истории наказаний, как в Европе, так и в нашем городе. В любом европейском городе следили за исполнением законов, за правами граждан. Средневековый суд разрешал возникающие споры между горожанами, строго наказывал виновных. С появлением инквизиции началась охота на ведьм и для того, чтобы добиться признания о содеянных грехах, придумывались всё более изощрённые пыточные инструменты. Наверно не все знают подробно о работе палача: что входило в его обязанности, как жила его семья и за что его могли отстранить от работы? Обо всех этих интересных фактах Вы и узнаете на этой уникальной выставке, где представлено более 50-ти пыточных инструментов.