  1. Экскурсии

Охотники за мифическими животными

Nataliya P.
Nataliya P. – Гид из Таллина
Экскурсия-квест подходит для семей с детьми от 3, 5 до 13 лет, также для школьников начальной школы.

В игре присутствует три команды (маршрут передвижения один, но задания для всех разные).
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €63 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Охотники за мифическими животными
Охотники за мифическими животными

Что вы увидите

  • Старый город
  • Скульптурные изображения мифических животных
Все мы любим кошечек и собачек, а как насчёт драконов, грифонов, львов и прочих существ?
Может есть среди вас отважные люди, которые захотели бы себе найти в Таллине грозного сказочного друга? Решено! Отправляемся на поиски.
Дети и взрослые под руководством гида, проходят маршрут в Старом городе, по пути ищут скульптурные изображения (львов, кошек, драконов, собак, орлов, лягушек, грифонов), узнают удивительные мифы и истории 📖, связанные с ними.
Вас ждут интересные задания от гида по ходу игры.
Мы ждём: внимательных, быстрых, сообразительных охотников за мифическими животными. Охотники мы мирные - наш улов фотография!
К экскурсии 🧭 дома необходимо подготовиться: хорошее настроение, фотоаппарат (телефон) и удобную обувь.
Что входит
  • Участники получают карты, на каждом этапе конверт с заданиями и в конце экскурсии пройдет интересная викторина со сладкими призами.
  • Увлекательный рассказ о каждом найденном в ходе игры объекте от сертифицированного гида
  • Пожалуй, лучший вариант ознакомления с городом вашего ребенка
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туристов
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
Начало
🚩 Viru tänav, 10140 Tallinn, Эстония
Место завершения
🏁 По договоренности
Охотники за мифическими животными
Охотники за мифическими животными
Охотники за мифическими животными
Охотники за мифическими животными

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Nataliya P.
Nataliya P.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Nataliya P. проводит ещё 4 экскурсии

Следопыты в поисках следов под ногами
50
1.5 часа
Следопыты в поисках следов под ногами
1 отзыв
Неизвестные Легенды Таллинна
63
1.5 часа
Неизвестные Легенды Таллинна
Машина времени или приключения в деревне эстонской
75
2 часа
Машина времени или приключения в деревне эстонской
10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне
75
3 часа
10000 шагов по Таллинну: Квартал Ротерманни-Теллескиви-Ноблессне

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков