Все мы любим кошечек и собачек, а как насчёт драконов, грифонов, львов и прочих существ?

Может есть среди вас отважные люди, которые захотели бы себе найти в Таллине грозного сказочного друга? Решено! Отправляемся на поиски.

Дети и взрослые под руководством гида, проходят маршрут в Старом городе, по пути ищут скульптурные изображения (львов, кошек, драконов, собак, орлов, лягушек, грифонов), узнают удивительные мифы и истории 📖, связанные с ними.

Вас ждут интересные задания от гида по ходу игры.

Мы ждём: внимательных, быстрых, сообразительных охотников за мифическими животными. Охотники мы мирные - наш улов фотография!

К экскурсии 🧭 дома необходимо подготовиться: хорошее настроение, фотоаппарат (телефон) и удобную обувь.