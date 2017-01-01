Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Много было забот у Средневекового города, но на первом по важности месте всегда стояла задача обеспечения надёжной обороны. Примитивные земляные валы и частоколы постепенно сменялись крепкими каменными стенами, мощными башнями, рвами, заполненными водой. В середине 14 века город 🏙️ Таллинн, тогда он назывался Ревель, уже опоясывала крепостная стена, вокруг которой был прорыт глубокий ров. А какая же крепостная стена без башен? Город Таллинн уникальный, так как сохранились прекрасно большая часть крепостной стены и 26 средневековых башен. Это и “Толстая Маргарита” и “Длинный Герман”, “Золотая нога”, Банная, “Загляни в кухню”, ” Девичья”, “Бременская” и другие. У каждой своя история 📖 и, конечно, легенда. А на многие башни можно подняться и пройтись по боевым ходам и ощутить себя защитником Средневекового города.

Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.