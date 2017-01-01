Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории

5
1 отзыв
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по 26 оборонным башням, которые сохранились еще со времен Средневекового Таллина.

Вы увидите множество башен самых разных форм, а также узнаете их удивительные истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €53 за экскурсию

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Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Много было забот у Средневекового города, но на первом по важности месте всегда стояла задача обеспечения надёжной обороны. Примитивные земляные валы и частоколы постепенно сменялись крепкими каменными стенами, мощными башнями, рвами, заполненными водой. В середине 14 века город 🏙️ Таллинн, тогда он назывался Ревель, уже опоясывала крепостная стена, вокруг которой был прорыт глубокий ров. А какая же крепостная стена без башен? Город Таллинн уникальный, так как сохранились прекрасно большая часть крепостной стены и 26 средневековых башен. Это и “Толстая Маргарита” и “Длинный Герман”, “Золотая нога”, Банная, “Загляни в кухню”, ” Девичья”, “Бременская” и другие. У каждой своя история 📖 и, конечно, легенда. А на многие башни можно подняться и пройтись по боевым ходам и ощутить себя защитником Средневекового города.
Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.
Начало и место завершения
🚩 Ворота Виру
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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