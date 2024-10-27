Собор Александра Невского – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Александра Невского» в Таллине на русском языке, цены от €53. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
44 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.
Таллин. Два в одном
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин. Два в одном
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
17 дек в 09:00
19 дек в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
17 дек в 19:00
19 дек в 09:00
60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнур
    27 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
  • L
    Larisa
    7 августа 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
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    для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
  • Д
    Даниил
    1 июня 2024
    Таллин. Два в одном
    Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
  • Г
    Галина
    11 апреля 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
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    мне экскурсовод Ирина. Так много интересного я узнала: от истории города до рельефных изображений на домах. Легенды и сказки украшали рассказ. Обязательно ещё раз приеду в Таллинн. Очень рекомендую эту экускурсию не только детям, но и взрослым.

  • A
    Alex
    23 июля 2023
    Таллин. Два в одном
    прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
  • V
    Veronica
    19 октября 2020
    Таллин. Два в одном
    Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Собор Александра Невского»

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  3. Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Здание Большой гильдии
  8. Ратушная площадь
  9. Собор Александра Невского
  10. Таллинская городская стена
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Собор Александра Невского" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 75. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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