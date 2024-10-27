2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
17 дек в 09:00
от €53 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин. Два в одном
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
17 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
17 дек в 19:00
19 дек в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнур27 октября 2024Заказывали экскурсию детям, все очень понравилось, Татьяна заинтересовала и взрослых и малых, большое спасибо
- LLarisa7 августа 2024Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
- ДДмитрий16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
- ДДаниил1 июня 2024Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
- ГГалина11 апреля 2024Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
- AAlex23 июля 2023прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
- VVeronica19 октября 2020Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Собор Александра Невского»
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