Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина.
Узнайте о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуйтесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделайте захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о морской истории Эстонии
Узнайте о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуйтесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделайте захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о морской истории Эстонии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Таллиннский залив
- 📸 Захватывающие фотографии у маяков
- 🏛 Истории трех поколений смотрителей
- 🗺 Исследование старинного городка Палдиски
- 🏞 Пейзажи полуострова Пакри
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для путешествия к маякам Эстонии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а доступ к маякам открыт ежедневно. Весной и осенью, в апреле и октябре, экскурсии возможны, но стоит учитывать, что маяки закрыты по понедельникам. В холодные месяцы, с ноября по март, посещение возможно лишь по выходным или по договоренности, что может ограничить впечатления от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Нижний Суурупи
- Верхний Суурупи
- Пакри
Описание экскурсии
Истории эстонских маяков
Эстония — крошечное островное государство, поэтому добраться до маяков из Таллина не составит никакого труда. Мы прокатимся по окрестностям столицы и навестим самые необычные и романтичные прибрежные башенки:
- вы увидите Нижний Суурупи середины 19 века — старейший и единственный действующий деревянный маяк в Эстонии. Мы сделаем атмосферные фото у 18-метровой постройки и поговорим о хозяевах местной территории — смотрителях маяка в третьем поколении.
- посетим и Верхний Суурупи — массивный белоснежный маяк, который с 1760 года предупреждает корабли о приближающихся рифах. Вы узнаете о технике, которая использовалась на маяках раньше, а с высоты смотрового балкона полюбуетесь чудесным видом на Таллиннский залив и залив Лохусалу.
- Третий великан на нашем пути, 73-метровый Пакри — самый высокий маяк в Эстонии. Алая башня с черным фонарем на краю морского обрыва наверняка станет для вас одним из самых впечатляющих эстонских пейзажей.
Очарование морского побережья
По пути к маякам вы успеете полюбоваться 25-метровым плитняковым обрывом Пакри на одноименном полуострове, вдохновиться пейзажами Палдиски и историей этого старинного городка. Я с удовольствием расскажу об особенностях местности, по которой пройдет наш маршрут, и прибрежной природе Эстонии. И, конечно, особое внимание уделю теме маяков: поделюсь историями их строительства и расскажу о самой романтичной профессии на свете — смотритель маяка.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты на маяки — 5 евро/взрослый и 3 евро/дети и пенсионеры (на каждый маяк), а также трансфер для 1-4 человека — 50 евро (оплачивается гиду, если вы путешествуете не на своей машине)
- Важно: с 1 мая до 30 сентября экскурсию возможно проводить каждый день. С 1 октября по 30 апреля экскурсию можно провести по выходным, либо в другие дни — по договоренности с смотрителями маяков.
- По понедельникам маяки закрыты
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Нам очень понравилась экскурсия, интересный маршрут и Виктория- чудесный рассказчик. Было много новой информации как про маяки, так и про Таллинн и пункты, через которые мы проезжали. С удовольствием порекомендую этот тур своим друзьям
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Тур был потрясающим. Даже во время сильнейших ветров и дождей гид терпеливо подходил к каждому маяку. В удобной, чистой и теплой машине рассказали много интересных фактов о геологии, технологии маяков и природе Эстонии.
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D
Замечательная поездка по красивейшим местам с интересным гидом! Спасибо!
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