  1. Экскурсии

Путешествие к маякам Эстонии

«Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка» — Туве Янссон

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

95 за экскурсию

Victoria
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Victoria – Гид в Таллине
Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина.

Вы узнаете о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуетесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделаете захватывающие фотографии 📸 у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.
Путешествие к маякам Эстонии
Путешествие к маякам Эстонии

Что вас ожидает

Истории эстонских маяков
Эстония — крошечное островное государство, поэтому добраться до маяков из Таллина не составит никакого труда. Мы прокатимся по окрестностям столицы и навестим самые необычные и романтичные прибрежные башенки:

  • вы увидите Нижний Суурупи середины 19 века — старейший и единственный действующий деревянный маяк в Эстонии. Мы сделаем атмосферные фото у 18-метровой постройки и поговорим о хозяевах местной территории — смотрителях маяка в третьем поколении.
  • посетим и Верхний Суурупи — массивный белоснежный маяк, который с 1760 года предупреждает корабли о приближающихся рифах. Вы узнаете о технике, которая использовалась на маяках раньше, а с высоты смотрового балкона полюбуетесь чудесным видом на Таллиннский залив и залив Лохусалу.
  • Третий великан на нашем пути, 73-метровый Пакри — самый высокий маяк в Эстонии. Алая башня с черным фонарем на краю морского обрыва наверняка станет для вас одним из самых впечатляющих эстонских пейзажей.

Очарование морского побережья
По пути к маякам вы успеете полюбоваться 25-метровым плитняковым обрывом Пакри на одноименном полуострове, вдохновиться пейзажами Палдиски и историей этого старинного городка. Я с удовольствием расскажу об особенностях местности, по которой пройдет наш маршрут, и прибрежной природе Эстонии. И, конечно, особое внимание уделю теме маяков: поделюсь историями их строительства и расскажу о самой романтичной профессии на свете — смотритель маяка.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты на маяки — 5 евро/взрослый и 3 евро/дети и пенсионеры (на каждый маяк), а также трансфер для 1-4 человека — 50 евро (оплачивается гиду, если вы путешествуете не на своей машине)
  • Важно: с 1 мая до 30 сентября экскурсию возможно проводить каждый день. С 1 октября по 30 апреля экскурсию можно провести по выходным, либо в другие дни — по договоренности с смотрителями маяков.
  • По понедельникам маяки закрыты
Путешествие к маякам Эстонии
Путешествие к маякам Эстонии
Путешествие к маякам Эстонии
Путешествие к маякам Эстонии
Путешествие к маякам Эстонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Victoria
Victoria
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Напишите мне

Victoria проводит ещё 3 экскурсии

Легенды средневекового ТаллинаЛегенды средневекового ТаллинаЛегенды средневекового Таллина
50 за экскурсию
2 часа
44 отзыва
Проникнуться мистическими историями старого города на пешеходной экскурсии
Говорят, в Средневековье, когда не было еще телевидения и интернета, люди были как дети и верили всему на свете, особенно преданиям и легендам. Во время нашей прогулки я расскажу вам традиции и истории города, а главное — познакомлю со старинными таллинскими легендами.
Фотоэкскурсия: город романтиковФотоэкскурсия: город романтиковФотоэкскурсия: город романтиков
140 за экскурсию
2 часа
14 отзывов
Истории о любви, атмосфера романтики и очаровательные фото на фоне старинных улиц
В преддверии дня влюбленных предлагаю вашему вниманию новую, запоминающуюся, романтическую фото-прогулку по городу. Таллин по праву называют городом романтиков, городом влюбленных, многие пары приезжают сюда для того, чтобы провести несколько дней в романтической обстановке. Я проведу вам индивидуальную экскурсию, а моя коллега, замечательный человек и профессиональный фотограф Татьяна, будет снимает вас на фоне лучших мест города.
Прогулка вдоль крепостной стеныПрогулка вдоль крепостной стеныПрогулка вдоль крепостной стены
42 за экскурсию
1.5 часа
3 отзыва
История строительства и тайны средневековых оборонительных построек Таллина
Крепостная городская стена и башни старого Таллинна — уникальный средневековый каменный пояс вокруг старого города, который сохранился с 14-15 веков! Мало где в Европе (Северной Европе) вы встретите так хорошо сохранившиеся крепостные сооружения! Я покажу вам башни Длинный Герман, Короткую и Длинную ногу, Кик ин де Кек, Девичью и башню Монашку и расскажу, какие секреты они скрывают.

Экскурсии по пригородам Таллина

Поездка в национальный парк Лахемаа и замок РаквереПоездка в национальный парк Лахемаа и замок РаквереПоездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
180 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Рыбацкие деревушки, поместья знати и средневековые замки в обрамлении живописной природы
На территории национального парка Лахемаа вы перенесетесь во времени. Здесь, кроме чудесной природы и рыбацких деревушек, я открою вам прекрасные поместья, расскажу об их знатных жителях, а также о быте и развлечениях средневековых эстонцев и балтийских немцев. Вы сможете познакомиться с местными винами и блюдами национальной эстонской кухни, наслаждаясь живописными видами.
Экскурсия: мудрые седины города ХаапсалуЭкскурсия: мудрые седины города ХаапсалуЭкскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
240 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Автомобильное путешествие к красотам старинной курортной столицы Эстонии
Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П. И. Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным крытым деревянным перроном в Европе. Я познакомлю вас с историей города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности.
Единение с природой на островах Муху и СааремааЕдинение с природой на островах Муху и СааремааЕдинение с природой на островах Муху и Сааремаа
390 за экскурсию
13 часов
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Острова Эстонии — места, где отдыхает время. Жизнь там не летит, а медленно протекает. На островах не хочется никуда торопиться, а хочется гулять и наслаждаться природой, чем мы и будем заниматься во время экскурсии. Местные жители относятся к природе с почтением. Где еще, кроме Сааремаа, вы увидите футбольное поле, на котором растет очень старый дуб?
Тарту — самый богемный город ЭстонииТарту — самый богемный город ЭстонииТарту — самый богемный город Эстонии
240 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
От журналистики до парламентаризма — разобраться во влиянии Тарту на культуру Эстонии
Тарту — молодёжная столица Эстонии. Это город умных мыслей и благородных идей. В Тарту родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм. Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть. Я расскажу, что происходило в городе в далекие лета, как он страдал в военное лихолетье и преображался.
Путешествие в Пюхтицкий монастырьПутешествие в Пюхтицкий монастырьПутешествие в Пюхтицкий монастырь
190 за экскурсию
7.5 часов
Разобраться в истории коренного народа, религии и монастырской жизни Эстонии на авто-экскурсии
Пюхтица — Святое место. В XVI веке эстонские пастухи стали свидетелями явления Пресвятой Девы Марии. На месте её появления, около дуба, крестьяне нашли икону Успения Божьей Матери, сейчас она находится в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. Я расскажу историю монастыря и обретения иконы, объясню местные обычаи и правила. Вы также узнаете о коренном народе и религии Эстонии, о жизни в монастыре.
Другая Эстония. «Шведский» город ПярнуДругая Эстония. «Шведский» город ПярнуДругая Эстония. «Шведский» город Пярну
230 за экскурсию
7 часов
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Пярну незаслуженно забыт. Большая часть его пострадала в войну, но он сохранил свою оригинальность. Пярну отличен от любого другого города Эстонии, так как особенно сильно испытал на себе шведское влияние. Более нигде вы не найдете такого милого барокко. На экскурсии вы насладитесь красотой его «шведских» улочек, познакомитесь с историями о его выдающихся жителях и отдохнете на песчаном пляже. Это новая и неожиданная сторона Эстонии вам обязательно понравится.

Выбирайте и другие экскурсии в Таллине

Необычные маршрутыСааремааКадриоргМузеи и искусствоОбзорныеМузей ЛеннусадамДля детейЗа городомПереулок КатариныТартуТрамвайныеГрупповыеРокка-аль-МареФотосессииХаапсалуНа корабликеРатушаМонастырь Святой БригиттыСтарый городВируские воротаЗамок РаквереПешкомПарк ЛахемааВсеИстория и архитектураИндивидуальныеТаллинская городская стенаГастрономическиеПюхтицкий монастырьКвестыМорской музейДомский соборЗамкиНа автомобиле
95 за экскурсию
Заказать экскурсию