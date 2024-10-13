Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина.



Узнайте о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуйтесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделайте захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.



Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о морской истории Эстонии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия к маякам Эстонии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а доступ к маякам открыт ежедневно. Весной и осенью, в апреле и октябре, экскурсии возможны, но стоит учитывать, что маяки закрыты по понедельникам. В холодные месяцы, с ноября по март, посещение возможно лишь по выходным или по договоренности, что может ограничить впечатления от поездки.

Сейчас август — это идеальное время.