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Истории эстонских маяков

Эстония — крошечное островное государство, поэтому добраться до маяков из Таллина не составит никакого труда. Мы прокатимся по окрестностям столицы и навестим самые необычные и романтичные прибрежные башенки:

вы увидите Нижний Суурупи середины 19 века — старейший и единственный действующий деревянный маяк в Эстонии. Мы сделаем атмосферные фото у 18-метровой постройки и поговорим о хозяевах местной территории — смотрителях маяка в третьем поколении.

середины 19 века — старейший и единственный действующий деревянный маяк в Эстонии. Мы сделаем атмосферные фото у 18-метровой постройки и поговорим о хозяевах местной территории — смотрителях маяка в третьем поколении. посетим и Верхний Суурупи — массивный белоснежный маяк, который с 1760 года предупреждает корабли о приближающихся рифах. Вы узнаете о технике, которая использовалась на маяках раньше, а с высоты смотрового балкона полюбуетесь чудесным видом на Таллиннский залив и залив Лохусалу.

— массивный белоснежный маяк, который с 1760 года предупреждает корабли о приближающихся рифах. Вы узнаете о технике, которая использовалась на маяках раньше, а с высоты смотрового балкона полюбуетесь чудесным видом на Таллиннский залив и залив Лохусалу. Третий великан на нашем пути, 73-метровый Пакри — самый высокий маяк в Эстонии. Алая башня с черным фонарем на краю морского обрыва наверняка станет для вас одним из самых впечатляющих эстонских пейзажей.

Очарование морского побережья

По пути к маякам вы успеете полюбоваться 25-метровым плитняковым обрывом Пакри на одноименном полуострове, вдохновиться пейзажами Палдиски и историей этого старинного городка. Я с удовольствием расскажу об особенностях местности, по которой пройдет наш маршрут, и прибрежной природе Эстонии. И, конечно, особое внимание уделю теме маяков: поделюсь историями их строительства и расскажу о самой романтичной профессии на свете — смотритель маяка.