Расскажу вам об истории 📖 Старого города, разных названиях и законах Реваля, хитроумных торговцах и ремесленниках. Поднимемся на Вышгород, где жили благородные рыцари. С высоты полета птиц увидим Нижний купеческий город 🏙️ по узким улочкам красочного города, погрузимся в атмосферу средних веков. Здесь в каждом камне мостовой спрятаны легенды, романтичные и устрашающие. В нашем городе ведь были свои мумии и Дон Жуаны, водились тут и русалки с чертями, и святые с монахами.

По желанию можем зайти в Ратушу (15в. ), увидим красоту готических залов, уникальные гобелены, предметы быта и обстановки. Поговорим о жизненном укладе, понятиях морали и чести Средневековья, воплощенных мастерами в своих шедеврах.