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Таллин. Два в одном

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2 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Таллина
Во время экскурсии 🧭 мы будем не только прогуливаться по наиболее известным достопримечательностям Старого города.

Также я расскажу вам множестве интересных историй о Таллине: вы узнаете что собой представляют законы Реваля и где жили благородные рыцари, а также какие легенды хранит в себе этот сказочных город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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Таллин. Два в одном
Таллин. Два в одном

Что вы увидите

  • Старый город
  • Крепостная стена и башни
  • Ратуша
  • Ратушная аптека
  • Большая Купеческая Гильдия
  • Дом Братства Черноголовых
  • Колесный колодец
  • Улицы Пикк Ялг и Люхике Ялг
  • Сад Датского Короля
  • Собор Александра Невского
  • Домский Собор
  • Крепость Тоомпеа
  • Обзорные площадки Вышгорода
Расскажу вам об истории 📖 Старого города, разных названиях и законах Реваля, хитроумных торговцах и ремесленниках. Поднимемся на Вышгород, где жили благородные рыцари. С высоты полета птиц увидим Нижний купеческий город 🏙️ по узким улочкам красочного города, погрузимся в атмосферу средних веков. Здесь в каждом камне мостовой спрятаны легенды, романтичные и устрашающие. В нашем городе ведь были свои мумии и Дон Жуаны, водились тут и русалки с чертями, и святые с монахами.
По желанию можем зайти в Ратушу (15в. ), увидим красоту готических залов, уникальные гобелены, предметы быта и обстановки. Поговорим о жизненном укладе, понятиях морали и чести Средневековья, воплощенных мастерами в своих шедеврах.
Что входит
  • Услуги гида
  • Карта Старого города
Что не входит
  • Ратуша открыта к посещению с 27 июня по 31 августа с понедельника по субботу включительно
  • с 10. 00 до 16. 00 и в дни новогодних праздников. В это время вы можете посетить ратушу и самостоятельно по входному билету (4 евро — взрослый, 2 евро — детский)
Начало
🚩 Ратушная площадь, Ратуша
Место завершения
🏁 Сад Датского короля
Таллин. Два в одном
Таллин. Два в одном
Таллин. Два в одном
Таллин. Два в одном
Таллин. Два в одном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина
Ирина
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2 отзыва оставили туристы

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