Расскажу вам об истории 📖 Старого города, разных названиях и законах Реваля, хитроумных торговцах и ремесленниках. Поднимемся на Вышгород, где жили благородные рыцари. С высоты полета птиц увидим Нижний купеческий город 🏙️ по узким улочкам красочного города, погрузимся в атмосферу средних веков. Здесь в каждом камне мостовой спрятаны легенды, романтичные и устрашающие. В нашем городе ведь были свои мумии и Дон Жуаны, водились тут и русалки с чертями, и святые с монахами.
По желанию можем зайти в Ратушу (15в. ), увидим красоту готических залов, уникальные гобелены, предметы быта и обстановки. Поговорим о жизненном укладе, понятиях морали и чести Средневековья, воплощенных мастерами в своих шедеврах.
Что входит
Услуги гида
Карта Старого города
Что не входит
Ратуша открыта к посещению с 27 июня по 31 августа с понедельника по субботу включительно
с 10. 00 до 16. 00 и в дни новогодних праздников. В это время вы можете посетить ратушу и самостоятельно по входному билету (4 евро — взрослый, 2 евро — детский)
Начало
🚩 Ратушная площадь, Ратуша
Место завершения
🏁 Сад Датского короля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.