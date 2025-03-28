Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
23 апр в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Из Манилы - к грозному вулкану и тропическим пейзажам парка
23 апр в 06:00
24 апр в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопады Пагсанхан и вулкан Тааль
Открыть для себя два природных чуда за один день (в поездке из Манилы)
Начало: У места вашего проживания
25 апр в 06:00
26 апр в 06:00
$400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 марта 2025Спасибо, Евгений, за замечательную экскурсию! Желаем процветания Вашему экскурсионному бизнесу!
- ЕЕлена23 марта 2025Огромная благодарность Евгению за увлекательное путешествие! Прилетела в Манилу в командировку, был только один день на экскурсии. Взяла поездку по
- ААнастасия17 марта 2025Путешествовали с Евгением. Очень понравилось! Остров Лусон открылся нам очень разнообразным на достопримечательности и интересные места. Евгений предлагал нам выбрать
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Маниле в апреле 2025
Сейчас в Маниле в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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