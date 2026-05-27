Я покажу вам Манилу во всей многогранности! Мы прогуляемся по древнему Интрамуросу, заглянем в самый старый Чайна-таун мира, увидим Северное кладбище, где среди гробниц живут люди. И ощутим контраст старины и современности в самом богатом районе столицы.

Описание экскурсии

Северное кладбище Манилы, где среди склепов и мавзолеев живут сотни семей. Именно здесь ярче всего виден контраст филиппинской жизни. Осмотр из автомобиля, без выхода на улицу.

Интрамурос — старый испанский город за крепостными стенами. Здесь сохранился форт Сантьяго и колониальная архитектура, которая рассказывает о прошлом столицы.

Вы увидите:

Кафедральный собор — главный католический храм страны и символ Интрамуроса

Церковь Сан-Агустин — старейшую каменную церковь Филиппин, внесённую в список ЮНЕСКО

Музей Casa Manila — реконструированный особняк в испанском колониальном стиле, где можно увидеть, как жила филиппинская знать (по понедельникам музей закрыт)

Форт Сантьяго — древнюю крепость и одно из самых значимых исторических мест Манилы

Чайна-таун — старейший китайский квартал мира. Там кипит жизнь, работают уличные рынки и маленькие рестораны с аутентичной кухней.

Самый богатый район Манилы. Здесь расположены современные небоскрёбы, роскошные торговые центры и ухоженные улицы, что создаёт резкий контраст со старыми кварталами столицы.

Примерный тайминг

Северное кладбище — 1–1,5 ч

Прогулка по Интрамуросу — 2–2,5 ч

Чайна-таун — 1,5–2 ч

Бизнес-район Манилы — 2–3 ч

Тайминг может корректироваться в зависимости от трафика и погодных условий.

Организационные детали