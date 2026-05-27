Я покажу вам Манилу во всей многогранности! Мы прогуляемся по древнему Интрамуросу, заглянем в самый старый Чайна-таун мира, увидим Северное кладбище, где среди гробниц живут люди. И ощутим контраст старины и современности в самом богатом районе столицы.
Описание экскурсии
Северное кладбище Манилы, где среди склепов и мавзолеев живут сотни семей. Именно здесь ярче всего виден контраст филиппинской жизни. Осмотр из автомобиля, без выхода на улицу.
Интрамурос — старый испанский город за крепостными стенами. Здесь сохранился форт Сантьяго и колониальная архитектура, которая рассказывает о прошлом столицы.
Вы увидите:
- Кафедральный собор — главный католический храм страны и символ Интрамуроса
- Церковь Сан-Агустин — старейшую каменную церковь Филиппин, внесённую в список ЮНЕСКО
- Музей Casa Manila — реконструированный особняк в испанском колониальном стиле, где можно увидеть, как жила филиппинская знать (по понедельникам музей закрыт)
- Форт Сантьяго — древнюю крепость и одно из самых значимых исторических мест Манилы
Чайна-таун — старейший китайский квартал мира. Там кипит жизнь, работают уличные рынки и маленькие рестораны с аутентичной кухней.
Самый богатый район Манилы. Здесь расположены современные небоскрёбы, роскошные торговые центры и ухоженные улицы, что создаёт резкий контраст со старыми кварталами столицы.
Примерный тайминг
- Северное кладбище — 1–1,5 ч
- Прогулка по Интрамуросу — 2–2,5 ч
- Чайна-таун — 1,5–2 ч
- Бизнес-район Манилы — 2–3 ч
Тайминг может корректироваться в зависимости от трафика и погодных условий.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Suzuki XL7 или Nissan Terra
- В стоимость включены все входные билеты, питьевая вода и местная SIM-карта, обед — за доплату, по желанию
- Экскурсию обычно провожу я, но иногда меня заменяет коллега — русскоговорящий гид
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тахир — ваш гид в Маниле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я переехал на Филиппины из небольшого города Нефтеюганска (Тюменская область) и живу на острове Лусон. За это время я успел хорошо узнать Манилу и самые красивые природные места рядом с
Входит в следующие категории Манилы
Похожие экскурсии на «Манила: всё самое главное»
Индивидуальная
Манила - первое знакомство
Обзорная историческая экскурсия по главным достопримечательностям города
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от $270 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка с фотографом по исторической части Манилы
Полюбоваться красотой Старого города и получить профессиональные фото на память
30 мая в 10:00
1 июн в 10:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дневной транзит по Маниле: Интрамурос, залив и Макати
Начало: Манила, ваш аэропорт
$510 за всё до 4 чел.
от $400 за экскурсию