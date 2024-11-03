Описание тура
Экзотический рай Филиппины
Филиппины — это удивительная страна, обладающая богатой историей и уникальным культурным наследием. Здесь вы сможете увидеть, как испанская, американская и китайская культуры переплетаются с местными традициями, языком, кухней и архитектурой.
Культурное разнообразие
Каждый регион Филиппин имеет свои яркие традиции и обычаи, которые стоит изучить и в которые стоит погрузиться. Это позволит вам лучше понять местное население и их образ жизни.
Природная красота
Филиппины также известны своей потрясающей природой. Здесь вы найдете:
- Живописные пляжи
- Коралловые рифы
- Вулканы
- Горные озера
Активный отдых
Для любителей активного отдыха Филиппины предлагают множество возможностей, включая:
- Дайвинг
- Сёрфинг
- Походы по джунглям
- И многие другие приключения
Праздники и фестивали
Филиппины также славятся своими яркими праздниками и фестивалями. Вы сможете насладиться карнавальными шествиями, парадами и традиционными праздниками, которые отражают культурное разнообразие страны.
Заключение
Если вы хотите погрузиться в уникальную культуру, насладиться великолепной природой и открыть для себя новые традиции, Филиппины — это отличное направление для вашего следующего путешествия.
По воскресеньям в 12 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Бохол
- Река Лобок
- Остров Памилакан
- Остров Баликасаг
- Остров Верджин
- Пещера Хинагданан
- Ферма Bohol Bee Farm
- Водопад Кавасан
- Остров Себу
- Остров Боракай
- Остров Кристал Коув
- Пещера Угон Рок
- Остров Палаван
- Подземная река Эль-Нидо
- Острова и бухты Эль-Нидо
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отелях 2-5* по всему маршруту
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Перевоз багажа из расчета 7 кг ручная кладь. Багаж выше 7 кг оплачивается туристом дополнительно
- Обед «Шведский стол» (3 раза) во время экскурсий
- Групповой или индивидуальный трансфер - на всем протяжение маршрута
- Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
- Входные билеты на паром между островами (4 переезда)
- Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
- Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Панглао (аэропорт Тагбиларан)
- Авиаперелет до вашего города из аэропорта г. Манила (Филиппины)
- Перевоз багажа выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка
- Питание
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Форс-мажор
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. В связи с вышеуказанными непредвиденными обстоятельствами в том числе возможна отмена авиарейсов и паромного сообщения. Денежные средства за отменённые мероприятия, авиарейсы, паромы и отели не возвращаются
- Отмена бронирования
- При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:
- Нет возврата - 15 % оплата на сайте
- Нет возврата - 85 % оплата гиду
- Основание: после бронирования и подтверждения мною вашего тура я осуществляю бронирование трансферов и экскурсий, после чего при возможном отказе от тура мне денежные средства не возвращаются