Островные приключения-12 дней на Филиппинах

Островные приключения-12 дней на Филиппинах
Островные приключения-12 дней на Филиппинах
Островные приключения-12 дней на Филиппинах
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Экзотический рай Филиппины

Филиппины — это удивительная страна, обладающая богатой историей и уникальным культурным наследием. Здесь вы сможете увидеть, как испанская, американская и китайская культуры переплетаются с местными традициями, языком, кухней и архитектурой.

Культурное разнообразие

Каждый регион Филиппин имеет свои яркие традиции и обычаи, которые стоит изучить и в которые стоит погрузиться. Это позволит вам лучше понять местное население и их образ жизни.

Природная красота

Филиппины также известны своей потрясающей природой. Здесь вы найдете:

  • Живописные пляжи
  • Коралловые рифы
  • Вулканы
  • Горные озера

Активный отдых

Для любителей активного отдыха Филиппины предлагают множество возможностей, включая:

  1. Дайвинг
  2. Сёрфинг
  3. Походы по джунглям
  4. И многие другие приключения

Праздники и фестивали

Филиппины также славятся своими яркими праздниками и фестивалями. Вы сможете насладиться карнавальными шествиями, парадами и традиционными праздниками, которые отражают культурное разнообразие страны.

Заключение

Если вы хотите погрузиться в уникальную культуру, насладиться великолепной природой и открыть для себя новые традиции, Филиппины — это отличное направление для вашего следующего путешествия.

По воскресеньям в 12 часов

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Бохол
  • Река Лобок
  • Остров Памилакан
  • Остров Баликасаг
  • Остров Верджин
  • Пещера Хинагданан
  • Ферма Bohol Bee Farm
  • Водопад Кавасан
  • Остров Себу
  • Остров Боракай
  • Остров Кристал Коув
  • Пещера Угон Рок
  • Остров Палаван
  • Подземная река Эль-Нидо
  • Острова и бухты Эль-Нидо
Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Проживание в отелях 2-5* по всему маршруту
  • Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
  • Перевоз багажа из расчета 7 кг ручная кладь. Багаж выше 7 кг оплачивается туристом дополнительно
  • Обед «Шведский стол» (3 раза) во время экскурсий
  • Групповой или индивидуальный трансфер - на всем протяжение маршрута
  • Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
  • Входные билеты на паром между островами (4 переезда)
  • Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
  • Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до г. Панглао (аэропорт Тагбиларан)
  • Авиаперелет до вашего города из аэропорта г. Манила (Филиппины)
  • Перевоз багажа выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
  • Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
  • Фото и видеосъемка
  • Питание
  • Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт ПАНГЛАО.(О. Бохол)
Завершение: Аэропорт г. Катиклан (о. Боракай)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12 часов
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 504 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Форс-мажор
  • В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. В связи с вышеуказанными непредвиденными обстоятельствами в том числе возможна отмена авиарейсов и паромного сообщения. Денежные средства за отменённые мероприятия, авиарейсы, паромы и отели не возвращаются
  • Отмена бронирования
  • При преждевременной отмене бронирования мы будем вынуждены удержать с вас процент от оплаченной стоимости:
  • Нет возврата - 15 % оплата на сайте
  • Нет возврата - 85 % оплата гиду
  • Основание: после бронирования и подтверждения мною вашего тура я осуществляю бронирование трансферов и экскурсий, после чего при возможном отказе от тура мне денежные средства не возвращаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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