Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса
12 фев в 23:45
1 мар в 23:45
$4400 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
25 янв в 23:45
1 мар в 23:45
$3500 за человека
Тропой вулкана: Восхождение на Апо
Начало: Ваш отель в г. Давао
Расписание: Ежедневно
21 янв в 05:00
22 янв в 05:00
$690 за человека
