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Авторский тур
15 дней
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Попробовать мороженое из молока кокоса, устроить пикник у водопада и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, с 12:00 до 15:00
14 июля в 12:00
28 июля в 12:00
$2 490 за человека
Авторский тур
10 дней
Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Расписание: По воскресеньям в 12 ч. Отправление из аэропорта Манилы.
28 июля в 12:00
4 авг в 12:00
от $1 890 за человека
Авторский тур
15 дней
Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Расписание: Каждую две недели. По воскресеньям. Отправление из аэропорта Манилы.
21 июля в 12:00
28 июля в 12:00
от $2 490 за человека
Авторский тур
13 дней
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 08:00
11 дек в 08:00
186 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, с 12:00 до 15:00, точ...
14 июля в 12:00
21 июля в 12:00
$1 890 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана28 февраля 2024Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
- ННаталья17 января 2024Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
- ААнна28 декабря 2023Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
- ССвета1 декабря 2023Мы с мужем хотели бы поделиться нашим восторгом от удивительного путешествия на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсией.
- ООльга10 ноября 2023Хочу рассказать о своем путешествии на Филиппины в компании гида Дмитрия и местной девушки Дипси. Получилось по-настоящему классное приключение! Дмитрий
- ААнна13 августа 2023Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев объявление об авторском туре в эту прекраснейшую страну. И не пожалела!
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Из аэропорта»
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- Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
- Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
- Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
- Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
- Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Сколько стоит тур в Маниле в июле 2024
Сейчас в Маниле в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 авторских туров от 1 890 до 186 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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