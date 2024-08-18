В этом путешествии вы успеете побывать в пещерах, попробовать мороженое из кокосового молока, поплавать с китовыми акулами и сплавиться по реке Лобок на плоту-ресторане.
И это ещё не всё! Увидим застенчивых тарсиеров, понаблюдаем за дельфинами и, конечно, порелаксируем на живописных пляжах. Желающие смогут прокатиться на зиплайне.
Описание тура
Организационные детали
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
Список вещей:
Деньги (доллары США) из расчёта от 30 долларов на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытии на Филиппины.
Дебетовая или кредитная карта (НЕ российского банка), но использование режко возможно
Документы (загранпаспорт), действительный не менее 6 месяцев
Медицинская страховка (рекомендовано, но необязательно)
Крем солнцезащитный (SPF50 и более)
Крем после загара
Очки солнцезащитные
Головной убор (кепка, шляпа и т. д.)
Дождевик или лёгкая непромокаемая куртка
Пляжное полотенце
Купальник
Рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий)
Водонепроницаемая сумка для документов и денег
Маска, трубка и ласты для снорклинга. Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях.
Коралки
Кроссовки или лёгкую обувь (недорогую и удобную) для экскурсий, чтобы не жалко было испортить или намочить
Сланцы
Переходник электрический для своей техники. На Филиппинах используются разъёмы типа «A»
Медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо)
Лёгкую куртку или толстовку (необходима при перелетах на внутренних авиалиниях, так как в салоне самолёта холодно
Проживание. Двухместное размещение в 2-, 3-, 4-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Фото места проживания вы можете найти в галерее.
Питание. В стоимость входит только обед (шведский стол) во время некоторых экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Гражданам России для въезда на Филиппины виза не нужна. Для въезда необходимо иметь обратные билеты с датой вылета не позднее 30 дней. Вам нужно заполнить онлайн-форму в течение 72 часов до прибытия. Полученный QR-код необходимо предъявить во время регистрации или по прибытии.
Программа тура по дням
Прибытие на Палаван
Встретим вас в аэропорту, проведём недолгий инструктаж, познакомимся друг с другом и отправимся на остров Палаван внутренним перелётом. По прибытии разместимся в отеле, а после у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом.
Sabang X Zipline и подземная река Эль Нидо
В 8:00 выезжаем из отеля и направляемся к канатной дороге Sabang X Zipline. Пролетим над пляжем Сабанг и полюбуемся видом на лазурные островные воды. После этого вас ждёт экскурсия по национальному парку подземной реки Эль Нидо, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь царит таинственная и мистическая атмосфера.
Далее вернёмся в отель. Вечером прогуляемся по набережной города, заглянем в местные заведения, чтобы попробовать свежие морепродукты, приготовленные на гриле.
Переезд на Палаван
В 8:00 выезжаем в Эль Нидо на острове Палаван. После размещения в отеле — свободное время.
На лодке по бухтам Эль Нидо
В 8:00 отправимся исследовать острова и бухты Эль Нидо. Будем передвигаться на лодке и посетим Малую, Большую и Секретную лагуны, а также остров Симидзу и пляж «Seven Commando»*, где вас будет ждать обед. Будем купаться, загорать и изучать подводный мир, устроив снорклинг.
Ближе к 16:00 вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время.
*Посещение зависит от погодных условий и доступности островов.
Острова и бухты Эль Нидо: вторая часть
Сегодня мы осмотрим остров Пинабуютан и Энталула, полюбуемся песчаной отмелью «Snake island» и сможем увидеть Соборную пещеру и Кудугнон. Вас также будет ждать обед из морепродуктов.
К 16:00 вернёмся в отель. Далее — свободное время.
Палаван - Панглао
Стартуем в 6:00, чтобы добраться до острова Панглао. Долетим до Себу, а после на пароме дойдём до Бохоля. Разместимся в отеле и отдохнём.
Снорклинг с китовыми акулами, посещение Шоколадных холмов и сплав по реке Лобок
Просыпаемся рано, чтобы всё успеть! Выезжаем уже в 5:00. Первый пункт из списка планов на сегодня — снорклинг с китовыми акулами*. Эти обитатели подводного мира не представляют опасности для человека, поэтому вы сможете понаблюдать за ними. Размер этих акул может достигать 20 метров.
Далее посетим рукотворный лес «Mahagany» — первый и единственный искусственный лес на Филиппинах. Состоит в основном из красного дерева и простирается на 2 километра. Корни, выступающие из земли, тянутся по валунам, что создаёт сказочную атмосферу.
Затем отправимся в парк с тарсиерами или долгопятами. Если повезёт, вы увидите этих очаровательных малюток, которые очень любят прятаться. Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности. Своё название холмы получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Насладимся необычными пейзажами и вернёмся в отель.
После этого желающие пролетят на зиплайне над рекой Лобок. Вас также ждёт необычный сплав по одной из главных островных рек, Лобок. Уникальность этого опыта заключается в том, что мы осуществим сплав на плоте-ресторане, где вы сможете пообедать. Будем любоваться нипами, родом пальм. В конце маршрута доберёмся до водопада Бусай.
*Возможна отмена активности в силу погодных условий.
Памилакан и Верджин
Выезжаем в 6:30 и направляемся к острову Памилакан, чтобы понаблюдать за дельфинами. После этого переместимся на остров Баликасаг. Устроим снорклинг, чтобы увидеть морских черепах, которых здесь очень много.
Далее отправимся на Верджин, чтобы прогуляться по песчаной косе. Большая часть пляжа острова скрывается в воде во время прилива, поэтому видно только пальмы. Постараемся поймать время отлива и насладиться открывающейся песчаной полосой, на которой можно заметить морские звёзды.
Затем вернёмся в отель
Добро пожаловать на Боракай
Сегодня большую часть дня займёт переезд до острова Боракай. Долетим до города Катиклан, где нас будет ждать паромная переправа до пункта назначения. По прибытии разместимся в отеле, после — свободное время.
Красоты Боракая
Стартуем в 8:00. Мы отправимся на водную прогулку на лодке, чтобы исследовать бухты и пляжи острова Боракай. Посетим Хрустальную бухту, острова Крокодил и Волшебный, а также райские пляжи Пука и Балингай. Вы сможете поплавать, позагорать или заняться снорклингом.
Свободный день
Наше путешествие подходит к концу, но сегодня у вас ещё есть возможность насладиться прелестями острова. Купаемся, загораем и занимаемся водными видами спорта, а вечером встречаем невероятный закат.
Окончание тура
Выезжаем в аэропорт Катиклана, откуда вы доберётесь до Манилы. Ждём новых встреч на Филиппинах!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 190
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Шведский стол во время некоторых экскурсий
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (включая внутренние перелёты)
- Услуги гида
- Экскурсии и активности
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Манилы и обратно из Катиклана
- Остальное питание
- Оплата веса багажа больше 7 кг во время внутренних перелётов
- Дополнительные экскурсии и активности
- Аренда снаряжения для снорклинга
- Доплата за одноместное размещение и повышение категории отеля
- Тур состоится при участии от 2-х человек
- Если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа состоит из более 7 человек, мы можем подобрать для вас удобные даты (при наличии свободных)