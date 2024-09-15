Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Маниле на русском языке, цены от $1 990. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 10 дней Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00 «Продолжим знакомство с природными достопримечательностями Эль-Нидо, начинаем в 7:30» $ 1 990 за человека На квадроциклах 12 дней Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00 «По прибытии разместимся в отеле, а после у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом» $ 2 290 за человека 14 дней Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом Начало: Манила, автовокзал Пасай Виктори Лайнер, 3:00. Есл... «В туре вы познакомитесь с традициями и бытом племени Игорот, пособираете ягоды на клубничной ферме и спуститесь в подземелье — пещеру Сумагинт» $ 2 900 за человека Все туры Манилы

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Обзорные»

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