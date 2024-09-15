10 дней
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
«Продолжим знакомство с природными достопримечательностями Эль-Нидо, начинаем в 7:30»
15 сен в 13:00
22 сен в 13:00
$1 990 за человека
12 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
«По прибытии разместимся в отеле, а после у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом»
15 сен в 13:00
29 сен в 13:00
$2 290 за человека
14 дней
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Манила, автовокзал Пасай Виктори Лайнер, 3:00. Есл...
«В туре вы познакомитесь с традициями и бытом племени Игорот, пособираете ягоды на клубничной ферме и спуститесь в подземелье — пещеру Сумагинт»
22 сен в 03:00
29 сен в 03:00
$2 900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Обзорные»
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