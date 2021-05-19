Полезная информация о Маниле

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Местное время в Маниле
01:4526
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаМанила
По-английскиManila
Это столицаМанила является столицей Филиппин
Население города1 600 000 чел.
АэропортНиной Акино MNL
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота13 м. от уровня моря

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1 отзыв
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