Крупнейшие города Филиппинов
Список самых больших и знаменитых городов Филиппинов по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
СебуЭкскурсии в Себу
БохолЭкскурсии в Бохоле
МанилаЭкскурсии в Маниле
Antique
Subic Bay
Баганга
Багуиоь
Баколод
Балер
Баско
Бислиг
Бутуан
Бушуанга
Вирак
Генерал-Сантос
Давао
Дает
Джоли
Диласаг
Диполог
Думагете
Замбоанга
Илиган
Илоило
Ипил
Кагаян-де-Оро
Кагаян-де-Сулу
Калбейог Сити
Кален
Калибо
Камигин
Касигуран
Катерман
Катиклан
Кауаян Сити
Котабато
Куйо
Лаоаг
Лвбак
Легаспи
Лусон
Малабанг
Мамбурао
Марамаг
Мариндуке
Масбейт Сити
Мати
Нага
Озамис Сити
Ормок
Остров Лубанг
Остров Сикогон
Остров Таблас
Остров Тави Тави
Пагадиан
Пуэрто Прицеса Сити
Пуэрто-Принсеса
Рохас
Сайяк (Сиаргао)
Сан Фернандо
Сан-Хосе
Санга-Санга
Сангли Поинт
Сиаси
Сиокон
Сураллах
Суригао
Тагбиларан
Тагбита
Тадаг
Тайтай Сандовал
Таклобан
Тугегарао
Эль-Нидо