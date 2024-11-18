Ночные прогулки и экскурсии Себу

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Себу на русском языке, цены от $206. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экзотика острова Бохол
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Завтра в 14:30
17 апр в 06:00
от $410 за человека
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
17 апр в 03:00
18 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
На машине
13 часов
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон
Погрузитесь в мир китовых акул, откройте для себя водопад Тумалог и завершите день на белоснежных пляжах острова Сумилон
Начало: У вашего отеля в г. Себу
17 апр в 03:00
18 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
На машине
13 часов
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Погрузитесь в мир китовых акул и откройте для себя чудеса Себу. Вас ждут захватывающие приключения и незабываемые впечатления
18 апр в 03:00
19 апр в 03:00
от $260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Самат
    18 ноября 2024
    Экзотика острова Бохол
    Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
    Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
  • Ю
    Юлия
    19 марта 2024
    Экзотика острова Бохол
    Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
  • А
    Артём
    13 октября 2022
    Экзотика острова Бохол
    Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Себу
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экзотика острова Бохол
  2. Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
  3. Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
  4. Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Сколько стоит экскурсия по Себу в апреле 2025
Сейчас в Себу в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 410. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 3 ⭐ отзыва, цены от $206. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь