Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Завтра в 14:30
17 апр в 06:00
от $410 за человека
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
17 апр в 03:00
18 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон
Погрузитесь в мир китовых акул, откройте для себя водопад Тумалог и завершите день на белоснежных пляжах острова Сумилон
Начало: У вашего отеля в г. Себу
17 апр в 03:00
18 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Удивительный остров Себу: китовые акулы и чудотворная Симала
Погрузитесь в мир китовых акул и откройте для себя чудеса Себу. Вас ждут захватывающие приключения и незабываемые впечатления
18 апр в 03:00
19 апр в 03:00
от $260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССамат18 ноября 2024Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
- ЮЮлия19 марта 2024Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
- ААртём13 октября 2022Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Ночные»
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