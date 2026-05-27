Лазурное море, белый песок, коралловые рифы и острова как с открытки — проведём день в тропическом раю рядом с Себу. На лодке отправимся к островам Хилутунган, Каохаган и Налусуан. Вас ждут снорклинг, купание, отдых у моря, обед и атмосфера аутентичных Филиппин. И возможность отведать на одном из островов свежайшие морепродукты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $347 за человека

Описание экскурсии

8:00 — трансфер из отеля в порт

9:30 — выход на лодке к острову Хилутунган

Отправимся в морское путешествие на традиционной филиппинской лодке.

10:00–11:00 — снорклинг у острова Хилутунган

Вы поплаваете среди тропических рыб и кораллов в морском заповеднике с прозрачной водой.

11:00 — переход к острову Каохаган

11:20–12:00 — отдых и снорклинг на острове Каохаган

Сделаем остановку у белоснежного острова с лазурной водой.

12:00 — обед на острове

Для вас — шведский стол или стандартный обеденный сет, в зависимости от расписания кафе на острове.

13:00 — переход к острову Налусуан

13:30–15:00 — отдых на острове Налусуан

У вас будет время искупаться, отдохнуть на пляже и насладиться морскими пейзажами. При желании можно попробовать свежие морепродукты за дополнительную плату.

15:00–16:00 — возвращение в порт

16:00–17:00 — трансфер в отель

Организационные детали