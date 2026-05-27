Снорклинг и отдых на островах рядом с Себу и Мактаном

Релакс на белоснежных пляжах и свежие морепродукты
Лазурное море, белый песок, коралловые рифы и острова как с открытки — проведём день в тропическом раю рядом с Себу. На лодке отправимся к островам Хилутунган, Каохаган и Налусуан. Вас ждут снорклинг, купание, отдых у моря, обед и атмосфера аутентичных Филиппин. И возможность отведать на одном из островов свежайшие морепродукты.
Описание экскурсии

8:00 — трансфер из отеля в порт

9:30 — выход на лодке к острову Хилутунган

Отправимся в морское путешествие на традиционной филиппинской лодке.

10:00–11:00 — снорклинг у острова Хилутунган

Вы поплаваете среди тропических рыб и кораллов в морском заповеднике с прозрачной водой.

11:00 — переход к острову Каохаган

11:20–12:00 — отдых и снорклинг на острове Каохаган

Сделаем остановку у белоснежного острова с лазурной водой.

12:00 — обед на острове

Для вас — шведский стол или стандартный обеденный сет, в зависимости от расписания кафе на острове.

13:00 — переход к острову Налусуан

13:30–15:00 — отдых на острове Налусуан

У вас будет время искупаться, отдохнуть на пляже и насладиться морскими пейзажами. При желании можно попробовать свежие морепродукты за дополнительную плату.

15:00–16:00 — возвращение в порт

16:00–17:00 — трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из отеля Себу или Лапу-Лапу и обратно, прогулка по островам на традиционной филлипинской лодке с лицензированным экипажем, обед и аренда оборудования для снорклинга (маски и жилеты)
  • Встретим вас в Себу или Лапу-Лапу
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду и деньги на сувениры и морепродукты (по желанию)
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 12
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 81 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет — и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринуждённой дружеской обстановке наших экскурсий я и моя команда покажем настоящие Филиппины — и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! Среди нас — только профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.

от $347 за человека