Лазурное море, белый песок, коралловые рифы и острова как с открытки — проведём день в тропическом раю рядом с Себу. На лодке отправимся к островам Хилутунган, Каохаган и Налусуан. Вас ждут снорклинг, купание, отдых у моря, обед и атмосфера аутентичных Филиппин. И возможность отведать на одном из островов свежайшие морепродукты.
Описание экскурсии
8:00 — трансфер из отеля в порт
9:30 — выход на лодке к острову Хилутунган
Отправимся в морское путешествие на традиционной филиппинской лодке.
10:00–11:00 — снорклинг у острова Хилутунган
Вы поплаваете среди тропических рыб и кораллов в морском заповеднике с прозрачной водой.
11:00 — переход к острову Каохаган
11:20–12:00 — отдых и снорклинг на острове Каохаган
Сделаем остановку у белоснежного острова с лазурной водой.
12:00 — обед на острове
Для вас — шведский стол или стандартный обеденный сет, в зависимости от расписания кафе на острове.
13:00 — переход к острову Налусуан
13:30–15:00 — отдых на острове Налусуан
У вас будет время искупаться, отдохнуть на пляже и насладиться морскими пейзажами. При желании можно попробовать свежие морепродукты за дополнительную плату.
15:00–16:00 — возвращение в порт
16:00–17:00 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля Себу или Лапу-Лапу и обратно, прогулка по островам на традиционной филлипинской лодке с лицензированным экипажем, обед и аренда оборудования для снорклинга (маски и жилеты)
- Встретим вас в Себу или Лапу-Лапу
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, сменную одежду и деньги на сувениры и морепродукты (по желанию)
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 12
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 81 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет — и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринуждённой дружеской обстановке наших экскурсий я и моя команда покажем настоящие Филиппины — и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! Среди нас — только профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
Входит в следующие категории Себу
Похожие экскурсии на «Снорклинг и отдых на островах рядом с Себу и Мактаном»
Индивидуальная
до 10 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
29 мая в 04:00
30 мая в 04:00
$244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 20:00
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
29 мая в 04:00
30 мая в 04:00
$244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
30 мая в 03:30
31 мая в 03:30
от $353 за человека
от $347 за человека