Из Себу на Бохол: природа, круиз и местная кухня (всё включено)
Увидеть главное на одном из самых живописных островов Филиппин
Едем в путешествие, в котором есть всё — красивая природа, вкусная еда и яркие впечатления! Вы увидите Шоколадные холмы, побываете в заповеднике милейших долгопятов, зайдёте в древнюю церковь и прокатитесь по реке Лобок с обедом в формате шведского стола. Узнаете больше о флоре и фауне острова и его главных символах.
Церковь Баклайон
Самая старая каменная церковь в стране. Она помнит испанскую колонизацию и японскую оккупацию, мощные землетрясения и множество людей разных эпох, что приходили сюда молиться.
Парк Lemur and Butterfly
Небольшой парк, где живут бабочки, лемуры, крокодилы, птицы и питоны.
Круиз по реке Лобок
Вы окажетесь в плавучем ресторане и попробуете блюда филиппинской кухни в формате шведского стола.
Рукотворный лес Man-Made Forest
Погуляете по лесу из красных деревьев, а мы расскажем, как его создавали.
Заповедник долгопятов
Познакомитесь с редкими долгопятами и услышите об их образе жизни.
Шоколадные холмы
Увидите главную природную достопримечательность острова и услышите версии её происхождения.
5:00 — трансфер из отеля в порт 7:00–9:00 — паром Себу → Бохол 9:00 — начало экскурсии 9:30 — церковь Баклайон 10:00 — парк Lemur and Butterfly 11:00 — круиз по реке Лобок и обед 12:30 — лес 13:00 — заповедник долгопятов 14:00 — Шоколадные холмы 15:00 — дорога в порт 17:00–19:00 — паром Бохол → Себу 19:00–21:00 — трансфер в отель
Встретим вас у вашего отеля в Себу или Лапу-Лапу
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле и пароме, обед, все входные билеты и экосборы
С вами будет один из гидов нашей команды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Живу на острове Себу более 10 лет — и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины.
В непринуждённой дружеской обстановке наших экскурсий я и моя команда покажем настоящие Филиппины — и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну!
Среди нас — только профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
