Едем в путешествие, в котором есть всё — красивая природа, вкусная еда и яркие впечатления! Вы увидите Шоколадные холмы, побываете в заповеднике милейших долгопятов, зайдёте в древнюю церковь и прокатитесь по реке Лобок с обедом в формате шведского стола. Узнаете больше о флоре и фауне острова и его главных символах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $494 за человека

Описание экскурсии

Церковь Баклайон

Самая старая каменная церковь в стране. Она помнит испанскую колонизацию и японскую оккупацию, мощные землетрясения и множество людей разных эпох, что приходили сюда молиться.

Парк Lemur and Butterfly

Небольшой парк, где живут бабочки, лемуры, крокодилы, птицы и питоны.

Круиз по реке Лобок

Вы окажетесь в плавучем ресторане и попробуете блюда филиппинской кухни в формате шведского стола.

Рукотворный лес Man-Made Forest

Погуляете по лесу из красных деревьев, а мы расскажем, как его создавали.

Заповедник долгопятов

Познакомитесь с редкими долгопятами и услышите об их образе жизни.

Шоколадные холмы

Увидите главную природную достопримечательность острова и услышите версии её происхождения.

Примерный тайминг

5:00 — трансфер из отеля в порт

7:00–9:00 — паром Себу → Бохол

9:00 — начало экскурсии

9:30 — церковь Баклайон

10:00 — парк Lemur and Butterfly

11:00 — круиз по реке Лобок и обед

12:30 — лес

13:00 — заповедник долгопятов

14:00 — Шоколадные холмы

15:00 — дорога в порт

17:00–19:00 — паром Бохол → Себу

19:00–21:00 — трансфер в отель

Организационные детали