Что вы увидите
- Кафедральный собор
- Успенский собор
- Парка Эспланады
- Церковь в скале за доп. плату
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу для тех, кто впервые в городе и для тех, кто уже бывал, но хочет узнать новое.
Рассказ авторизированного гида об истории 📖 города и страны переплетается с посещением основных достопримечательностей 🏛️ города.
Знакомство с городом, его историей и жителями глазами местного жителя, не пересказывая простые данные туристических справочников.
Посещение основных достопримечательностей города:
- Кафедрального и Успенского соборов с рассказом об истории их создания и деятельности. Современный взгляд на современную церковь ⛪, особенности и различия.
- Парка Эспланады, включающим знакомство с главным символом города.
- Церкви в скале- жемчужине церковной архитектуры 20-го века, новые приемы сторительства, старинные традиции и нынешняя, порою спорная жизнь церкви, вход за дополнительную плату 3€/ чел.
- И много других, достойных внимания объектов и историй.
- В ходе экскурсии 🧭 посещение и других объектов в соответствии с интересами и запросами клиентов.
Начало
🚩 от отеля либо от ж/д вокзала.
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
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Russianguides H. проводит ещё 5 экскурсий
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