Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу для тех, кто впервые в городе и для тех, кто уже бывал, но хочет узнать новое.

Рассказ авторизированного гида об истории 📖 города и страны переплетается с посещением основных достопримечательностей 🏛️ города.

Знакомство с городом, его историей и жителями глазами местного жителя, не пересказывая простые данные туристических справочников.

Посещение основных достопримечательностей города: