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Обзорная экскурсия по городу

4.9
12 отзывов
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
На обзорной пешеходной экскурсии 🧭 по Хельсинки вы увидите Кафедральный собор, Часовню Тишины, парк 🌳 Эспланады и Рыночную площадь.

Вы узнаете много небанальных фактов о жизни города и сможете посетить уникальную церковь ⛪.

Она вырублена прямо в скале, а колокольный звон передается через громкоговоритель.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €85 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Успенский собор
  • Парка Эспланады
  • Церковь в скале за доп. плату
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу для тех, кто впервые в городе и для тех, кто уже бывал, но хочет узнать новое.
Рассказ авторизированного гида об истории 📖 города и страны переплетается с посещением основных достопримечательностей 🏛️ города.
Знакомство с городом, его историей и жителями глазами местного жителя, не пересказывая простые данные туристических справочников.

Посещение основных достопримечательностей города:

  • Кафедрального и Успенского соборов с рассказом об истории их создания и деятельности. Современный взгляд на современную церковь ⛪, особенности и различия.
  • Парка Эспланады, включающим знакомство с главным символом города.
  • Церкви в скале- жемчужине церковной архитектуры 20-го века, новые приемы сторительства, старинные традиции и нынешняя, порою спорная жизнь церкви, вход за дополнительную плату 3€/ чел.
  • И много других, достойных внимания объектов и историй.
  • В ходе экскурсии 🧭 посещение и других объектов в соответствии с интересами и запросами клиентов.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 от отеля либо от ж/д вокзала.
Место завершения
🏁 по договоренности
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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12 отзывов оставили туристы

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