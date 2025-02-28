читать дальше

день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.

Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но… это вопрос не к гиду)

С удовольствием рекомендую Ольгу туристам!