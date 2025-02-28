Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
«Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн Хельсинки
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хельсинки как на ладони
Прогулка по Хельсинки: исторический центр, панорамные виды и дружеские беседы о жизни в Финляндии. Узнайте больше о городе и его культуре
Начало: У часов под универмагом Стокманн
24 янв в 15:00
25 янв в 18:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 февраля 2025Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)
- VViktors4 сентября 2023Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
- ННаталья24 августа 2020Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
- ООльга29 ноября 2019Экскурсия подойдёт непожилым людям без детей.
Маршрут и рассказ охватывают основные интересные и важные моменты города и народа в целом.
Восхитительным дополнением
- IIgor21 октября 2019Отличная экскурсия!
Павел составил интересный, познавательный маршрут, который начинался у входа в магазин Стокман и проходил по всему центру Хельсинки. Понравилось,
- ЛЛола18 июля 2019Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
- ООлеся30 января 2018Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе,
- ТТатьяна24 декабря 2017Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
- ООльга29 октября 2017Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
- ССергей8 декабря 201625 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид
