Мои заказы

Развлечения в Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Хельсинки на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Хельсинки для детей
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
«Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Северный модерн Хельсинки
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн Хельсинки
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки как на ладони
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Хельсинки как на ладони
Прогулка по Хельсинки: исторический центр, панорамные виды и дружеские беседы о жизни в Финляндии. Узнайте больше о городе и его культуре
Начало: У часов под универмагом Стокманн
24 янв в 15:00
25 янв в 18:00
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2025
    Хельсинки для детей
    Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)
  • V
    Viktors
    4 сентября 2023
    Хельсинки для детей
    Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2020
    Хельсинки для детей
    Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
  • О
    Ольга
    29 ноября 2019
    Хельсинки как на ладони
    Экскурсия подойдёт непожилым людям без детей.
    Маршрут и рассказ охватывают основные интересные и важные моменты города и народа в целом.
    Восхитительным дополнением
    читать дальше

    были посещения смотровых площадок.
    Не последнюю роль сыграло и праздничное рождественское убранство города.
    Гид владеет кроме того профессиональными знаниями в области проектирования, поэтому нам с мужем, как инженерам, было особенно интересно. В конечном итоге экскурсия превратилась в дружескую прогулку.
    Немаловажные факты: стоимость прогулки ниже, чем у конкурентов, экскурсовод - молодой приятный и любознательный парень, рассказ на чистом русском языке, учитывались все наши пожелания.
    Однозначно рекомендуем Павла и его "Хельсинки на ладонях"

  • I
    Igor
    21 октября 2019
    Хельсинки как на ладони
    Отличная экскурсия!
    Павел составил интересный, познавательный маршрут, который начинался у входа в магазин Стокман и проходил по всему центру Хельсинки. Понравилось,
    читать дальше

    что на каждый наш вопрос, у Павла был развернутый ответ. Стали понятны исторические моменты и архитектурные особенности города.
    Павел прекрасно рассказывает и все объясняет. Очень рекомендую! 3,5 часа пролетели совершенно незаметно.
    Подбирайте одежду по погоде и удобную обувь и Ваше знакомство с Хельсинки пройдет прекрасно.

  • Л
    Лола
    18 июля 2019
    Хельсинки для детей
    Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
  • О
    Олеся
    30 января 2018
    Хельсинки для детей
    Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе,
    читать дальше

    день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.
    Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но… это вопрос не к гиду)
    С удовольствием рекомендую Ольгу туристам!

  • Т
    Татьяна
    24 декабря 2017
    Хельсинки для детей
    Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
  • О
    Ольга
    29 октября 2017
    Хельсинки для детей
    Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
  • С
    Сергей
    8 декабря 2016
    Хельсинки для детей
    25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид
    читать дальше

    в удобное для нас время, в удобном для нас месте встретила на машине. . С комфортом (ребенку 4 года) получили первые впечатления о городе, узнали интересные исторические факты и составили дальнейший самостоятельный маршрут, причем Ольга позаботилась об информационных буклетах для нас-пригодились! Экскурсия прошла живо,спасибо нашему гиду-Ольге! Впечатления прекрасные, успели все что наметили… потому что правильно начали. РЕКОМЕНДУЕМ!

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хельсинки для детей;
  2. Северный модерн Хельсинки;
  3. Хельсинки как на ладони.
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Сенатская площадь;
  3. Торговая площадь;
  4. Успенский кафедральный собор;
  5. Парламент;
  6. Привокзальная площадь;
  7. Оперный театр;
  8. Ботанический сад.
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в январе 2026
Сейчас в Хельсинки в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 19 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март