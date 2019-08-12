4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки

Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенном в классицистическом стиле.

Нетуристические уголки

Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы Хельсинки.

Полная интеграция

По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и, конечно, тем, кто впервые приехал в Хельсинки.