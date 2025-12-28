4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Теплый вечер в Хельсинки - это идеальное время для прогулок по городу. Легкий ветерок, нешумный транспорт и открытые террасы кафе создают особую атмосферу.
Экскурсия включает посещение знаковых мест, таких как Торговая читать дальшеуменьшить
и Сенатская площади, Успенский собор и Кафедральный собор. Узнаете много интересного о жизни города и его истории. Визитные карточки города предстанут в новом свете, а нетуристические уголки откроют свои тайны. Полная интеграция в местную жизнь через прогулки, кафе и поездки на трамвае. Подходит для тех, кто хочет увидеть настоящую красоту Хельсинки
Лучшее время для вечерней экскурсии по Хельсинки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода тёплая и приятная для прогулок. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее солнечными. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодные и короткие дни, что может повлиять на комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Сенатская площадь
Успенский собор
Кафедральный собор
Описание экскурсии
Визитные карточки
Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенном в классицистическом стиле.
Нетуристические уголки
Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы Хельсинки.
Полная интеграция
По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и, конечно, тем, кто впервые приехал в Хельсинки.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входят еда в кафе и траты на проезд (2,90 евро для взрослых и 1,45 евро для детей 7-17 лет).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1809 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Было спонтанное решение и были очень рады, что гид Инна также спонтанно могла предложить экскурсию. Нам очень понравилось, интересно рассказывает, можем только посоветовать
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Т
Татьяна
Была в Хельсинки три неполных дня, экскурсия отлично подошла для первого вечера, было и интересно и полезно в плане рекомендаций мест, в которые потом можно сходить - в результате позже читать дальшеуменьшить
успела и вкусный суп съесть, и сувениров купить, и до аэропорта на поезде добраться, и в городе лучше ориентировалась. Очень много полезной и просто интересной информации, отлично подойдет для быстрого знакомства с городом при коротком визите. Большое спасибо!
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Ирина
Несмотря на неприятную погоду впечатления остались только положительными. И это всё благодаря прекрасному гиду Инне, которая отлично знает историю страны и очень любит Финляндию. Спасибо за отлично проведённое время!
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О
Ольга
Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно.
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Андрей
Отличная экскурсия как для первого знакомства с Хельсинки, так и при желании для искушенных гостей - Инна несомненно ответит на любые ваши вопросы и имеет в запасе множество историй о городе и о Финляндии в целом! Нам всё понравилось - и содержание, и маршрут и подача информации, спасибо!
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Е
Елизавета
Инна, прекрасный экскурсовод. Видно, что очень любит страну, от её эмоций, я сразу как-то по другому взглянула на город. Рассказала очень много интересного, не только про историю и архитектуру, но и о жизни сейчас. Смогла заинтересовать людей из разных стран, и совсем разных возрастов. Было здорово. Спасибо большое, Инна:)