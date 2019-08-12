4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Неспешная прогулка по городу после захода солнца и знакомство с его достопримечательностями

Inna
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Inna – экскурсионное агентство
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия.

Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм.

Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — по согласованию
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки

Что вас ожидает

Визитные карточки
Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенном в классицистическом стиле.

Нетуристические уголки
Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы Хельсинки.

Полная интеграция
По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и, конечно, тем, кто впервые приехал в Хельсинки.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят еда в кафе и траты на проезд (2,90 евро для взрослых и 1,45 евро для детей 7-17 лет).

Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки
Вечерний Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — по согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Inna
Inna
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 августа 2019
Была на экскурсии с ребёнком 10 лет, очень понравилось.. Инна великолепный рассказчик, чтобы маршрут был интереснее, уточнила где мы уже побывали, а что хотели бы посмотреть. Дала полезные советы от покупки билетов на транспорт, до посещения музеев. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
11 августа 2019
Инна, прекрасный экскурсовод.
Видно, что очень любит страну, от её эмоций, я сразу как-то по другому взглянула на город.
Рассказала очень много интересного, не только про историю и архитектуру, но и о жизни сейчас.
Смогла заинтересовать людей из разных стран, и совсем разных возрастов.
Было здорово. Спасибо большое, Инна :)
21 июля 2019
Огромное спасибо Инне! Экскурсию провела 'с душой', видно, что человек этим живет, а не просто даёт заученный материал туристам: рассказала много исторических интересных фактов, отвечала на все вопросы,делилась своим мнением, подсказала направления для следующих посещейний. Мы с подругой остались очень довольны.
13 апреля 2019
Инна отличный гид , прошли с ней по центру Хельсинки . Рассказала об истории страны , города , о памятниках и зданиях по маршруту , Об исторических деятелях и культуре . Очень ей благодарен . Много узнал нового . Большое спасибо Инна !

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