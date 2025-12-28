4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для вечерней экскурсии по Хельсинки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода тёплая и приятная для прогулок. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее солнечными. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодные и короткие дни, что может повлиять на комфортность прогулки.

Теплый вечер в Хельсинки - это идеальное время для прогулок по городу. Легкий ветерок, нешумный транспорт и открытые террасы кафе создают особую атмосферу.Экскурсия включает посещение знаковых мест, таких как Торговая

и Сенатская площади, Успенский собор и Кафедральный собор. Узнаете много интересного о жизни города и его истории. Визитные карточки города предстанут в новом свете, а нетуристические уголки откроют свои тайны. Полная интеграция в местную жизнь через прогулки, кафе и поездки на трамвае. Подходит для тех, кто хочет увидеть настоящую красоту Хельсинки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Визитные карточки

Вечером город предстает в ином свете. Вы осмотрите памятники, которые входят в «обязательную программу» у путешественников — и узнаете любопытные детали о них: оживленной Торговой площади и Сенатской, центральной в городе, о православном Успенском соборе и монументальном Кафедральном, построенном в классицистическом стиле.

Нетуристические уголки

Я покажу и другие интересные места, популярные среди местных жителей — некоторые из них станут сюрпризом. Купеческие дома и кварталы наших земляков, красивые современные постройки и необычные заведения — вам откроются все грани города. Вы увидите самобытную архитектуру в стиле модерн (югенд-стиль), которая украшает элитные районы Хельсинки.

Полная интеграция

По желанию вы отдохнете в кафе, прогуляетесь по набережной, увидите город с высоты колеса обозрения и прокатитесь на морском или городском трамвае, чтобы по-настоящему почувствовать себя местными жителями. Мы подскажем, где можно вкусно пообедать и приобрести сувениры по выгодной цене. Вы по-новому взглянете на город и полюбите его так, что захочется еще не раз вернуться.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и, конечно, тем, кто впервые приехал в Хельсинки.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят еда в кафе и траты на проезд (2,90 евро для взрослых и 1,45 евро для детей 7-17 лет).