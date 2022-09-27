О Ольга Вечерний Хельсинки читать дальше знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно. Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со

Е Елена Вечерний Хельсинки Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной

А Анастасия Вечерний Хельсинки Отличная экскурсия и прекрасный гид! Невозможно было оторваться от рассказа, довольны остались все. Инна была очень внимательна и старалась максимально нас «не заморозить». Задавали много вопросов, ответила на все) Не хотелось с ней расставаться) Рекомендую!!!

И Ирена Нетуристический Хельсинки Очень понравилась экскурсия. Открыли для себя Хельсинки с новой стороны. В следующий раз обязательно пойдем на другую экскурсию Елены.

К Карина Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город читать дальше очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем! Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и

Н Наталья Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.