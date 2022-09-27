1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€351 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 сентября 2022Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
- ЕЕлена6 сентября 2022Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной
- ААнастасия5 декабря 2021Отличная экскурсия и прекрасный гид! Невозможно было оторваться от рассказа, довольны остались все. Инна была очень внимательна и старалась максимально нас «не заморозить». Задавали много вопросов, ответила на все) Не хотелось с ней расставаться) Рекомендую!!!
- ИИрена16 июля 2020Очень понравилась экскурсия. Открыли для себя Хельсинки с новой стороны. В следующий раз обязательно пойдем на другую экскурсию Елены.
- ККарина13 марта 2020Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
- ННаталья26 августа 2019Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
- ГГалина28 мая 2019Экскурсия понравилась мне и нашей группе. Елена подстраивалась под интересы, отвечала на все вопросы и старалась дать максимум информации. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Ночные»
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