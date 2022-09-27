Ночные прогулки и экскурсии Хельсинки

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Хельсинки на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Вечерний Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
351 за всё до 4 чел.
Мото-прогулка по Хельсинки
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 сентября 2022
    Вечерний Хельсинки
    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
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    знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно.

    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И намЗдорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам
  • Е
    Елена
    6 сентября 2022
    Вечерний Хельсинки
    Отличная и очень познавательная экскурсия по городу. Инна очень приятный человек и она отлично знает историю, что делает прогулку увлекательной
  • А
    Анастасия
    5 декабря 2021
    Вечерний Хельсинки
    Отличная экскурсия и прекрасный гид! Невозможно было оторваться от рассказа, довольны остались все. Инна была очень внимательна и старалась максимально нас «не заморозить». Задавали много вопросов, ответила на все) Не хотелось с ней расставаться) Рекомендую!!!
  • И
    Ирена
    16 июля 2020
    Нетуристический Хельсинки
    Очень понравилась экскурсия. Открыли для себя Хельсинки с новой стороны. В следующий раз обязательно пойдем на другую экскурсию Елены.
  • К
    Карина
    13 марта 2020
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Всей семьёй хотим поблагодарить Евгению за солнечный день поведённый в Турку. По пути рассказала много интересного, нам было весело и
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    очень интересно! На кофе остановились в местном заведении, что произвело много эмоций! В Турку насладились средневековьем - Абоский Замок - издалека посмотрели на строительство лайнера, на подобных совершали путешествие, что для нас было интересно! Спасибо огромное! Всем рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    26 августа 2019
    Из Хельсинки в Турку - поездка в средневековый город
    Экскурсия поездка была замечательной, по дороге много узнали о самой Финляндии, попробовали нац еду, в Турку экскурсия была отлично спланирована.
  • Г
    Галина
    28 мая 2019
    Нетуристический Хельсинки
    Экскурсия понравилась мне и нашей группе. Елена подстраивалась под интересы, отвечала на все вопросы и старалась дать максимум информации. Она
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    смогла перестроить маршрут под наши интересы и завершила экскурсию в самом лучшем месте. Спасибо гиду за ее работу и человечный подход.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 351. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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