Евгения Х. проводит ещё 5 экскурсий

Порвоо — уютный, идиллический и безмятежный финский городок. Здесь отлично сохранилась деревянная застройка 18—19 веков; более того, это один из старейших городов Финляндии и впервые упоминается в летописях XIV века. Именно в Порвоо некогда состоялся знаменитый сейм, во время которого, с легкой руки императора Александра I, Финляндия вошла в состав России на особых, достаточно выгодных для нее условиях. Во время своего визита в Порвоо Александр I влюбился ❤️ в местную девушку, 18-летнюю красавицу Ульрику Меллерсверд. Ее портреты украшают многочисленные сувенирные лавки, антикварные магазины, кофейни и музеи 🖼 Порвоо. Посмотреть на веер и платье Ульрики, на забавные механические игрушки, изображающие девушку и императора, можно в доме местной знати, что находится рядом с городской ратушей.

В 1980 году на экраны СССР вышел один из последних фильмов режиссера Леонида Гайдая «За спичками». Фильм 🎥 снимался на территории Финляндии и, представьте, в городе Порвоо. Старый Порвоо, видимо, как нельзя лучше подходил для съемок: каменные мостовые, старинные дворы и деревянные дома с маленькими садовыми участками за забором.

В гостеприимном Порвоо есть замечательные заведения, где так приятно выпить 🍹 чашку ароматного крепкого кофе с чем-нибудь вкусненьким.

Кафе «Хельми» — кондитерская, которая славится вкуснейшей домашней выпечкой. Кафе находится в самом центре города в старинном здании 18 века.

***Визит сюда — это удовольствие, этому способствуют и тающие во рту сладости и необыкновенная обстановка, как будто вы попадаете в эпоху 1890 годов... ***