Евгения Х. проводит ещё 5 экскурсий

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Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
Как давно вы посещали города, где застыла атмосфера прошлого и каждая улица напоминает об этом? В Порвоо все такие же каменные мостовые, старинные дворики и деревянные дома 18 века.

В этом городе Леонид Гайдай снял один из последних фильмов «За спичками».

Мы пройдемся по старому центру, посетим Кафедральный собор и Старую ратушу.

Дорога из Хельсинки займет примерно 2 часа в две стороны, для экскурсии 🧭 по Порвоо у нас будет 3 часа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €185 за экскурсию

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Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»
Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»
Порвоо — уютный, идиллический и безмятежный финский городок. Здесь отлично сохранилась деревянная застройка 18—19 веков; более того, это один из старейших городов Финляндии и впервые упоминается в летописях XIV века. Именно в Порвоо некогда состоялся знаменитый сейм, во время которого, с легкой руки императора Александра I, Финляндия вошла в состав России на особых, достаточно выгодных для нее условиях. Во время своего визита в Порвоо Александр I влюбился ❤️ в местную девушку, 18-летнюю красавицу Ульрику Меллерсверд. Ее портреты украшают многочисленные сувенирные лавки, антикварные магазины, кофейни и музеи 🖼 Порвоо. Посмотреть на веер и платье Ульрики, на забавные механические игрушки, изображающие девушку и императора, можно в доме местной знати, что находится рядом с городской ратушей.
В 1980 году на экраны СССР вышел один из последних фильмов режиссера Леонида Гайдая «За спичками». Фильм 🎥 снимался на территории Финляндии и, представьте, в городе Порвоо. Старый Порвоо, видимо, как нельзя лучше подходил для съемок: каменные мостовые, старинные дворы и деревянные дома с маленькими садовыми участками за забором.
В гостеприимном Порвоо есть замечательные заведения, где так приятно выпить 🍹 чашку ароматного крепкого кофе с чем-нибудь вкусненьким.
Кафе «Хельми» — кондитерская, которая славится вкуснейшей домашней выпечкой. Кафе находится в самом центре города в старинном здании 18 века.
***Визит сюда — это удовольствие, этому способствуют и тающие во рту сладости и необыкновенная обстановка, как будто вы попадаете в эпоху 1890 годов... ***
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»
Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»
Старинный Порвоо — город, где снимался фильм «За спичками»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения Х.
Евгения Х.
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