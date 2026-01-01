Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Хельсинки на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Каллио - богемный уголок Хельсинки Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю «Вы пройдете по его атмосферным улицам, увидите старинную церковь и отыщете последнюю дровяную сауну в центре города» €100 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Хельсинки как на ладони Прогулка по Хельсинки: исторический центр, панорамные виды и дружеские беседы о жизни в Финляндии. Узнайте больше о городе и его культуре Начало: У часов под универмагом Стокманн «А еще Кафедральный и Успенский соборы, церкви Иоанна и Каллио» €200 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. С чего начинался Хельсинки Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем €105 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Хельсинки

