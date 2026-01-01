Индивидуальная
до 5 чел.
Каллио - богемный уголок Хельсинки
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Вы пройдете по его атмосферным улицам, увидите старинную церковь и отыщете последнюю дровяную сауну в центре города»
Завтра в 16:00
20 янв в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хельсинки как на ладони
Прогулка по Хельсинки: исторический центр, панорамные виды и дружеские беседы о жизни в Финляндии. Узнайте больше о городе и его культуре
Начало: У часов под универмагом Стокманн
«А еще Кафедральный и Успенский соборы, церкви Иоанна и Каллио»
21 янв в 16:00
22 янв в 16:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С чего начинался Хельсинки
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 13:00
21 янв в 12:00
€105 за всё до 10 чел.
