Приглашаю вас совершить со мной обзорную, автомобильную экскурсию ⛳ по Хельсинки. Если вы путешествуете в одиночку или семьей до 4-х человек, эта экскурсия для вас! Добро пожаловать в мой прекрасный Хельсинки!

Я покажу вам все достопримечательности 🏛️ и значимые места, и вы влюбитесь ❤️ в этот город 🏙️ с его уютным центром и красивыми 🤩, кажущимся бесконечными, набережными Балтийского моря 🌊. и это окажется для вас сюрпризом! А в конце экскурсии 🧭 я угощу вас любимым лакомством жителей этой страны, молочным шоколадом ФАЗЕР... мм-м.

Во время экскурсии мы заглянем на рыночную площадь, где можно попробовать и купить морошковое варенье, икру, мясо лосося или оленины. Увидим прекрасный ансамбль Сенатской площади с памятником императору Александру, Кафедральный лютеранский собор Св. Николая, университет, здание Сената и прекрасную Национальную библиотеку.. Мы посетим загадочную и притягивающую тысячи туристов со всего мира церковь ⛪, вырубленную в скале. Поднимемся по ступенькам и зайдем внутрь в крупнейший православный храм Северной Европы — Успенский собор.

Помимо этого, я отведу вас в мои любимые места, где можно отведать традиционную финскую кухню 🥧 или посидеть за чашечкой ароматного кофе с вкуснейшей выпечкой. А еще я расскажу вам, как легко можно приготовить вкусный и ароматный, настоящий финский рыбный суп со сливками, который называется «лохикейто». А летом, желающим могу предложить прогулку 👣 по национальному заповеднику, недалёко от Хельсинки и возможность покататься на каноэ.

По вашему желанию я могу сопровождать вас в магазины. В солнечную погоду мы можем прогуляться по блошиному рынку или острову-музею под открытым небом, где можно покормить ручных белочек. Это и многое другое мы увидим с вами за время нашей экскурсии по столице Финляндии.

Добро пожаловать!