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Весь Хельсинки за 3 часа.

4.3
4 отзыва
Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
На обзорной экскурсии 🧭 по Хельсинки вы увидите Сенатскую площадь.

На ней находится сразу несколько достопримечательностей 🏛️ – Кафедральный собор, памятник Александру II и здание Хельсинского университета.

Вместе с гидом вы прогуляетесь 👣 по Рыночной площади и научитесь разбираться в финской традиционной кухне 🥧 и национальных продуктах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €99 за экскурсию

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Весь Хельсинки за 3 часа.
Весь Хельсинки за 3 часа.

Что вы увидите

  • ансамбль Сенатской площади
  • памятник императору Александру
  • Кафедральный лютеранский собор Св. Николая
  • университет
  • здание Сената
  • Национальную библиотеку
  • церковь, вырубленную в скале
  • Успенский собор.
Приглашаю вас совершить со мной обзорную, автомобильную экскурсию ⛳ по Хельсинки. Если вы путешествуете в одиночку или семьей до 4-х человек, эта экскурсия для вас! Добро пожаловать в мой прекрасный Хельсинки!
Я покажу вам все достопримечательности 🏛️ и значимые места, и вы влюбитесь ❤️ в этот город 🏙️ с его уютным центром и красивыми 🤩, кажущимся бесконечными, набережными Балтийского моря 🌊. и это окажется для вас сюрпризом! А в конце экскурсии 🧭 я угощу вас любимым лакомством жителей этой страны, молочным шоколадом ФАЗЕР... мм-м.
Во время экскурсии мы заглянем на рыночную площадь, где можно попробовать и купить морошковое варенье, икру, мясо лосося или оленины. Увидим прекрасный ансамбль Сенатской площади с памятником императору Александру, Кафедральный лютеранский собор Св. Николая, университет, здание Сената и прекрасную Национальную библиотеку.. Мы посетим загадочную и притягивающую тысячи туристов со всего мира церковь ⛪, вырубленную в скале. Поднимемся по ступенькам и зайдем внутрь в крупнейший православный храм Северной Европы — Успенский собор.
Помимо этого, я отведу вас в мои любимые места, где можно отведать традиционную финскую кухню 🥧 или посидеть за чашечкой ароматного кофе с вкуснейшей выпечкой. А еще я расскажу вам, как легко можно приготовить вкусный и ароматный, настоящий финский рыбный суп со сливками, который называется «лохикейто». А летом, желающим могу предложить прогулку 👣 по национальному заповеднику, недалёко от Хельсинки и возможность покататься на каноэ.
По вашему желанию я могу сопровождать вас в магазины. В солнечную погоду мы можем прогуляться по блошиному рынку или острову-музею под открытым небом, где можно покормить ручных белочек. Это и многое другое мы увидим с вами за время нашей экскурсии по столице Финляндии.
Добро пожаловать!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Весь Хельсинки за 3 часа.
Весь Хельсинки за 3 часа.
Весь Хельсинки за 3 часа.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Х.
Евгения Х.
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4 отзыва оставили туристы

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