Возможно ли увидеть страну за короткий период времени и увидеть старинные избы и усадьбы, подворья и ремесленные мастерские, одну из самых старых церквей страны, полюбоваться прекрасными прибрежными ландшафтами и услышать рассказ о быте, традициях, истории 📖 и преданиях финского народа?

Вполне, если посетить вместе с гидом Общественный остров 🏝️, где располагается Музей 🖼 под открытым небом, основанный в 1909 году. Территория его не позволит осмотреть все 46 гектаров, но с наиболее интересными объектами мы вас познакомим.

Познакомимся с деревянной архитектурой различных районов Финляндии.

Узнаем, как был организован быт финского народа, как протекали будни и как отмечали праздники, какие наказания применялись к непослушным ребятам и какие условия учитывались при заключении брачных союзов.

В предрождественские дни в парке 🌳 для детей проложена рождественская тропа, прогуливаясь по которой, познакомимся с традициями празднования Рождества и других праздников, а также узнаем какие животные и птицы проживают на территории страны постоянно и временно в летний период, что иногда и мешает жителям города.

Во время экскурсии 🧭 увидим «избушку бабы Яги», смоляные лодки, мельницы,

конюшню, похожую на барский дом ( расширенный вариант экскурсии на 4 часа), узнаем историю создания парка-музея и познакомимся с традициями и

укладом жизни финского народа в разные времена.

Стоимость входного билета вдля посещения объектов дополнительно 10 € ( только в летний период с 11 мая по сентябрь ), который позволит еще посетить, находящийся по соседству, Дом музей бывшего Президента Финляндии Урхо Калева Кекконена.