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Знакомство с Финляндией за 3 часа

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Вас ждет посещение Общественного острова — музея под открытым небом, построенного еще в начале XX века.

Здесь вы сможете увидеть примеры древнего финского зодчества, прогуляться 👣 по сказочной рождественской тропе, увидеть «избушку бабы Яги».

И, конечно же, узнаете много интересного об истории 📖 Финляндии и традициях, которых придерживаются или придерживались когда-то ее жители.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Знакомство с Финляндией за 3 часа
Знакомство с Финляндией за 3 часа

Что вы увидите

  • Прибрежная зона города
  • Остров-музей с экспонатами — объектами деревянного зодчества.
Возможно ли увидеть страну за короткий период времени и увидеть старинные избы и усадьбы, подворья и ремесленные мастерские, одну из самых старых церквей страны, полюбоваться прекрасными прибрежными ландшафтами и услышать рассказ о быте, традициях, истории 📖 и преданиях финского народа?
Вполне, если посетить вместе с гидом Общественный остров 🏝️, где располагается Музей 🖼 под открытым небом, основанный в 1909 году. Территория его не позволит осмотреть все 46 гектаров, но с наиболее интересными объектами мы вас познакомим.
Познакомимся с деревянной архитектурой различных районов Финляндии.
Узнаем, как был организован быт финского народа, как протекали будни и как отмечали праздники, какие наказания применялись к непослушным ребятам и какие условия учитывались при заключении брачных союзов.
В предрождественские дни в парке 🌳 для детей проложена рождественская тропа, прогуливаясь по которой, познакомимся с традициями празднования Рождества и других праздников, а также узнаем какие животные и птицы проживают на территории страны постоянно и временно в летний период, что иногда и мешает жителям города.
Во время экскурсии 🧭 увидим «избушку бабы Яги», смоляные лодки, мельницы,
конюшню, похожую на барский дом ( расширенный вариант экскурсии на 4 часа), узнаем историю создания парка-музея и познакомимся с традициями и
укладом жизни финского народа в разные времена.
Стоимость входного билета вдля посещения объектов дополнительно 10 € ( только в летний период с 11 мая по сентябрь ), который позволит еще посетить, находящийся по соседству, Дом музей бывшего Президента Финляндии Урхо Калева Кекконена.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 Центр города. Место уточняется с заказчиком.
Место завершения
🏁 В центре города.Место уточняется с заказчиком.
Знакомство с Финляндией за 3 часа
Знакомство с Финляндией за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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