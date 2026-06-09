Отправляемся в Медок — край знаменитых шато, бескрайних виноградников и великих вин Бордо. Вы посетите винодельческие хозяйства, проследите путь вина от лозы до бутылки, продегустируете лучшие образцы и проведёте день среди живописных пейзажей французской провинции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Медоком

Проедем мимо живописных виноградников и поговорим о том, как Медок стал одним из самых известных винных регионов мира. Вы узнаете, в чём суть терруара, как почва и климат влияют на вкус вина и чем отличаются знаменитые апелласьоны — Пойяк, Марго и Сент-Жюльен.

Шато, экскурсии и дегустации

Посетите два или три шато на ваш выбор. Вы узнаете историю хозяйств и увидите, как устроено производство. Проследите путь вина от лозы до бутылки, попробуете молодые и выдержанные вина и научитесь лучше понимать аромат, вкус и структуру напитка.

Обед

Остановимся в традиционном французском ресторане или устроим пикник из местных продуктов среди виноградников.

Организационные детали