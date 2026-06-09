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Энопутешествие из Бордо в Медок

О вине, культуре и людях
Отправляемся в Медок — край знаменитых шато, бескрайних виноградников и великих вин Бордо.

Вы посетите винодельческие хозяйства, проследите путь вина от лозы до бутылки, продегустируете лучшие образцы и проведёте день среди живописных пейзажей французской провинции.
Энопутешествие из Бордо в Медок
Энопутешествие из Бордо в Медок
Энопутешествие из Бордо в Медок

Описание экскурсии

Знакомство с Медоком

Проедем мимо живописных виноградников и поговорим о том, как Медок стал одним из самых известных винных регионов мира. Вы узнаете, в чём суть терруара, как почва и климат влияют на вкус вина и чем отличаются знаменитые апелласьоны — Пойяк, Марго и Сент-Жюльен.

Шато, экскурсии и дегустации

Посетите два или три шато на ваш выбор. Вы узнаете историю хозяйств и увидите, как устроено производство. Проследите путь вина от лозы до бутылки, попробуете молодые и выдержанные вина и научитесь лучше понимать аромат, вкус и структуру напитка.

Обед

Остановимся в традиционном французском ресторане или устроим пикник из местных продуктов среди виноградников.

Организационные детали

  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за 1 неделю — это важно для посещения желаемых шато
  • От Бордо до Медока едем 1 ч. Далее переезды также не более 1 ч
  • Дети до 18 лет дегустируют виноградный сок или другой безалкогольный напиток
  • В винных погребах прохладно — возьмите с собой тёплую одежду
  • Дополнительные расходы (на ваш выбор): вход в шато с дегустациями — €12–35 за чел., обед — €30–50 за чел.
  • Экскурсию можно организовать для большего количества человек — до 4. В этом случае цена — €690

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 175 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски. На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.

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