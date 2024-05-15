1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по винной дегустации
Попробовать три классических вина из главных регионов Бордо и разобрать их вместе с профессионалом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Бордо
За 2 часа посетить самые красивые места порта Луны и получить незабываемые кадры
Начало: На площади Place de la Bourse
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадки Бордо
Увидеть потайные места города и узнать его историю на обзорной прогулке
Начало: у Большого театра
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
- ССофия7 мая 2024Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
- ААлександр9 апреля 2024Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
- ООксана5 апреля 2024Галина, большое спасибо за великолепную экскурсию! Нашей семье очень понравилось!
- ЮЮлия4 апреля 2024Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
- ККамилла27 марта 2024Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- УУльяна22 февраля 2024Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
- ВВиктория24 января 2024Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Летние" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 120 до 650. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 156 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август