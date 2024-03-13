Выездные экскурсии из Бордо

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Бордо на русском языке, цены от €540. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винный тур в Медок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Экскурсия на винодельни Медока
    Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
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    Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • a
    aleksei
    13 сентября 2023
    Винный тур в Медок
    Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
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    остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем!

  • A
    Anastasia
    30 августа 2023
    Винный тур в Медок
    Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.
  • А
    Александр
    3 марта 2023
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
  • e
    eduards
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
  • k
    kirill
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц! Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
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    замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Винный тур в Медок
  2. Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
  3. Экскурсия на винодельни Медока
  4. Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 540 до 650. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Бордо и местам Франции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции
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