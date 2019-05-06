4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке

Жанна
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Жанна – ваш гид
Приглашаю путешественников прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века.

Я проведу вас по красивым набережным и городским достопримечательностям, расскажу о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия.

И конечно, поделюсь с вами своей любовью к Бордо и знаниями об этом красивейшем городе, который славится не только историей, но и великолепными винами.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин

Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.

Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.

Мы также увидим:

  • ворота Кайо XV века,
  • монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,
  • изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,
  • миниатюрный парк Гамбетта,
  • порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,
  • самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,
  • Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.

Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!

Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019
МЫ с Жанной провели целый день - сначала первую половину дня с обзорной экскурсией в Бордо, а потом после обеда съездили на устричные фермы и в Аркашон. День получился очень насыщенный и интересный. Жанна дала базовое представление о городе, его архитектуре и истории. Также было очень любопытно узнать побольше о самих французах и их образе жизни. В целом день удался! Теперь лучше понимаем этот регион с его удивительными кулинарными и винными традициями:))) И отдельное спасибо Жанне за выезд на Большую Дюну - это было незабываемо!!!
Александр
24 августа 2017
День для Бордо, конечно, очень мало. Экскурсия отличная. Спасибо, Жанна, что зарядили на погулять и по городу, и в сторону отъехать (Сан-Эмильен). Вечером еще раз ходили маршуртом и пальцами тыкали в стороны:"О! А мы здесь были!;)
17 июля 2017
Нам очень понравилась экскурсовод Жанна. Мы были с детьми и. Она отлично адаптировала рассказ о столице вин для детской аудитории.два часа пролетели очень быстро , но за это время она успела нам рассказать не только про историю ябордо и чем город живет сегодня, А в конце дети веселились на водном зеркале: на набережной. Мы оказались в Бордо проездом в Перигор, экскурсию заказали прямо накануне, и получили огромное удовольствие. Спасибо сервису Трипстер за такую возможность,
19 мая 2014
Спасибо, Жанна, очень приятная обзорная экскурсия!

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