4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Путешественники смогут прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века. Экскурсия включает посещение красивых набережных и городских достопримечательностей. Узнаете о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия.
Погружение в историю и культуру города, который славится не только своей историей, но и великолепными винами.
Прогулка по узеньким мощеным улочкам старого квартала "Святого Петра", набережной "Порта Луны" и другим знаковым местам
Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.
Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.
Мы также увидим:
ворота Кайо XV века,
монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,
изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,
миниатюрный парк Гамбетта,
порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,
самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,
Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.
Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 597 туристов
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Жанна, познакомила нас Бордо и так все легко и непринужденно! Как будто знакомы много лет! на экскурсии было трое детей разного возраста и им тоже очень понравилось потому что Жанна знает подход к детям и и смогла удержать их внимание!! спасибо
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Мария
Спасибо Жанне большое!! Очень интересная экскурсия! Жанна провела по всем значимым местам и рассказала историю Бордо с юмором - было нескучно и очень здорово!! 😍 Очень рекомендую!! СПАСИБО!! 🙏
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Игорь
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество позитива в отзывах, настоял на услугах экскурсовода и итог…. Прекрасно!!! организованная экскурсия, которая благодаря читать дальшеуменьшить
знаниям и опыту Жанны превратилась в фактическое погружение в мир бордосских вин, бывших для нас долгое время "терра инкогнита". Прекрасно структурированная информация преподнесена на отличном лингвистическом уровне с упоминанием исторических фактов и сюжетов, которые не утомляли излишними хронологическими подробностями. В целом, высокий уровень подготовленности, помноженный на глубокое знание материала профессионального гида, доставил нам восторг и истинное удовольствие, позволил с новой стороны посмотреть на вина и традиции Бордо. А значит, цель достигнута!!! Не понимаю кому из реально адекватных туристов могла бы не понравится экскурсия Жанны, но допускаю, что и у негативных отзывов могут быть не явные причины… По крайней мере, от "заказухи" на открытых просторах добровольного обмена мнениями о путешествиях, интернет защитить не может, увы. Поэтому, рекомендация всем будущим гостям - не берите во внимание негатив, пользуйтесь услугами грамотного и квалифицированного профессионала. Жанна - СПАСИБО и… до встречи!!!
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В
Вячеслав
Очень впечатлены экскурсией с Жанной по Бордо и окрестностям! Словно путешествовали с хорошей подругой, которая легко, непринужденно, без избыточного академизма донесла интересные исторические факты о Бордо и великих личностей. Благодарим и от души рекомендуем этого гида!
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Н
Никита
Мы с друзьями отлично провели время в компании Жанны. Советуем!
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Д
Диана
Жанна просто влюбила нас в Бордо! Она очень интересно рассказала об истории города и его правителях, а во время прогулки мы успели увидеть не только главные достопримечательности, но и множество очаровательных улочек. Жанна также поделилась советами, где лучше всего попробовать местные десерты, и подсказала красивые бары и рестораны. Экскурсия нам безумно понравилась! Огромное спасибо!
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