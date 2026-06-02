4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Столица великих марочных вин

Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Путешественники смогут прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века. Экскурсия включает посещение красивых набережных и городских достопримечательностей. Узнаете о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия.

Погружение в историю и культуру города, который славится не только своей историей, но и великолепными винами.

Прогулка по узеньким мощеным улочкам старого квартала "Святого Петра", набережной "Порта Луны" и другим знаковым местам
4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍷 Секреты виноделия
  • 🌉 Прогулка по набережной
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 👑 Истории королевы Марго
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин
Столица великих марочных вин

Что можно увидеть

  • Ворота Кайо
  • Памятник Жирондистам
  • Площадь Биржи
  • Парк Гамбетта
  • Порт Луны
  • Фонтан Водное зеркало
  • Собор Святого Андрея
  • Большой оперный театр

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.

Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.

Мы также увидим:

  • ворота Кайо XV века,
  • монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,
  • изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,
  • миниатюрный парк Гамбетта,
  • порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,
  • самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,
  • Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.

Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 597 туристов
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Жанна, познакомила нас Бордо и так все легко и непринужденно! Как будто знакомы много лет! на экскурсии было трое детей разного возраста и им тоже очень понравилось потому что Жанна знает подход к детям и и смогла удержать их внимание!! спасибо
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Мария
Спасибо Жанне большое!! Очень интересная экскурсия! Жанна провела по всем значимым местам и рассказала историю Бордо с юмором - было нескучно и очень здорово!! 😍 Очень рекомендую!! СПАСИБО!! 🙏
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Игорь
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество позитива в отзывах, настоял на услугах экскурсовода и итог…. Прекрасно!!! организованная экскурсия, которая благодаря
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знаниям и опыту Жанны превратилась в фактическое погружение в мир бордосских вин, бывших для нас долгое время "терра инкогнита". Прекрасно структурированная информация преподнесена на отличном лингвистическом уровне с упоминанием исторических фактов и сюжетов, которые не утомляли излишними хронологическими подробностями. В целом, высокий уровень подготовленности, помноженный на глубокое знание материала профессионального гида, доставил нам восторг и истинное удовольствие, позволил с новой стороны посмотреть на вина и традиции Бордо. А значит, цель достигнута!!!
Не понимаю кому из реально адекватных туристов могла бы не понравится экскурсия Жанны, но допускаю, что и у негативных отзывов могут быть не явные причины… По крайней мере, от "заказухи" на открытых просторах добровольного обмена мнениями о путешествиях, интернет защитить не может, увы. Поэтому, рекомендация всем будущим гостям - не берите во внимание негатив, пользуйтесь услугами грамотного и квалифицированного профессионала. Жанна - СПАСИБО и… до встречи!!!

Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
Сразу отмечу, что из-за единственного негативного отзыва "белавускіх гасцей", супруга высказала сомнение… Я же, оценив количество
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В
Очень впечатлены экскурсией с Жанной по Бордо и окрестностям! Словно путешествовали с хорошей подругой, которая легко, непринужденно, без избыточного академизма донесла интересные исторические факты о Бордо и великих личностей. Благодарим и от души рекомендуем этого гида!
Очень впечатлены экскурсией с Жанной по Бордо и окрестностям! Словно путешествовали с хорошей подругой, которая легко,
Очень впечатлены экскурсией с Жанной по Бордо и окрестностям! Словно путешествовали с хорошей подругой, которая легко,
Очень впечатлены экскурсией с Жанной по Бордо и окрестностям! Словно путешествовали с хорошей подругой, которая легко,
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Н
Мы с друзьями отлично провели время в компании Жанны. Советуем!
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Д
Жанна просто влюбила нас в Бордо! Она очень интересно рассказала об истории города и его правителях, а во время прогулки мы успели увидеть не только главные достопримечательности, но и множество очаровательных улочек. Жанна также поделилась советами, где лучше всего попробовать местные десерты, и подсказала красивые бары и рестораны. Экскурсия нам безумно понравилась! Огромное спасибо!
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