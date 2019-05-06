4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю путешественников прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века. Я проведу вас по красивым набережным и городским достопримечательностям, расскажу о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия. И конечно, поделюсь с вами своей любовью к Бордо и знаниями об этом красивейшем городе, который славится не только историей, но и великолепными винами.

Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.

Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.

Мы также увидим:

ворота Кайо XV века,

монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,

изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,

миниатюрный парк Гамбетта,

порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,

самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,

Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.

Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!