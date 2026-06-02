4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники смогут прогуляться по средневековым улочкам Бордо, наслаждаясь архитектурным ансамблем 18 века. Экскурсия включает посещение красивых набережных и городских достопримечательностей. Узнаете о фаворитах королевы Марго и секретах местного виноделия. Погружение в историю и культуру города, который славится не только своей историей, но и великолепными винами. Прогулка по узеньким мощеным улочкам старого квартала "Святого Петра", набережной "Порта Луны" и другим знаковым местам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.

Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.

Мы также увидим:

ворота Кайо XV века,

монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,

изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,

миниатюрный парк Гамбетта,

порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,

самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,

Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.

Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!