4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”. На экскурсии вы узнаете, почему этот город так любят англичане, я расскажу историю местного виноделия, откуда здесь появилась виноградная лоза и как регион превратился в огромный виноградник.
Мы поищем сходства города Бордо с Санкт-Петербургом, а еще посплетничаем о жизни королевы Марго и многочисленных ее фаворитах. Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании.
Мы также увидим:
ворота Кайо XV века,
монументальный памятник Жирондистам с его драматической судьбой,
изящную площадь Биржи с фонтаном трех граций,
миниатюрный парк Гамбетта,
порт Луны со средневековым каменным мостом и самой любимой достопримечательностью горожан – уникальным фонтаном Водное зеркало,
самую большую площадь и самую длинную пешеходную улицу Европы,
Большой оперный театр архитектора Виктора Луи.
Но не буду раскрывать все моменты нашей экскурсии, просто поверьте мне – вас ждет еще много-много интересных мест, которые я Вам с удовольствием покажу!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
МЫ с Жанной провели целый день - сначала первую половину дня с обзорной экскурсией в Бордо, а потом после обеда съездили на устричные фермы и в Аркашон. День получился очень насыщенный и интересный. Жанна дала базовое представление о городе, его архитектуре и истории. Также было очень любопытно узнать побольше о самих французах и их образе жизни. В целом день удался! Теперь лучше понимаем этот регион с его удивительными кулинарными и винными традициями:))) И отдельное спасибо Жанне за выезд на Большую Дюну - это было незабываемо!!!
Александр
24 августа 2017
День для Бордо, конечно, очень мало. Экскурсия отличная. Спасибо, Жанна, что зарядили на погулять и по городу, и в сторону отъехать (Сан-Эмильен). Вечером еще раз ходили маршуртом и пальцами тыкали в стороны:"О! А мы здесь были!;)
Елена
17 июля 2017
Нам очень понравилась экскурсовод Жанна. Мы были с детьми и. Она отлично адаптировала рассказ о столице вин для детской аудитории.два часа пролетели очень быстро , но за это время она успела нам рассказать не только про историю ябордо и чем город живет сегодня, А в конце дети веселились на водном зеркале: на набережной. Мы оказались в Бордо проездом в Перигор, экскурсию заказали прямо накануне, и получили огромное удовольствие. Спасибо сервису Трипстер за такую возможность,
Игорь
19 мая 2014
Спасибо, Жанна, очень приятная обзорная экскурсия!
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Вина региона Медок украшают столы самых престижных ресторанов, а редкие винтажные сорта являются гордостью коллекционеров. Во время поездки мы посетим именитые винодельческие хозяйства, спустимся в прохладные винные погреба, где гостей радушно принимают и приоткрывают завесу тайн производства этого напитка. Вы продегустируете изысканные вина Бордо и поймете, почему же ими восхищается весь мир.
Каждый регион Франции соревнуется за звание самого-самого, и я приглашаю вас удостовериться, что юго-запад Франции совершенно невероятен! Для этого мы отправимся в город Аркашон, на самые большие песчаные дюны в Европе. А в живописной рыбацкой деревушке вы посетите музей устриц и продегустируете деликатесы. По пути вас ждут рассказы о регионе и местном образе жизни.
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Приглашаю отправиться в путешествие по винным хозяйствам Бордо, чтобы познакомиться с процессом винного производства и узнать, как история Франции связана с историей её вин. Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен.
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Но так было не всегда. Вы проследите путь Бордо от провинции с транспортным коллапсом и пустующим жильём до города, куда стремятся переехать многие французы. Узнаете, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуете ее атмосферу. Классическая архитектура, богатая культурная жизнь, божественное вино и сыры — я расскажу самое главное о по-настоящему французском городе.
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина
Бордо — винная столица винной страны. А еще древний город с великолепными площадями и дворцами. Со мной вы откроете все его грани, узнаете об истории и главных местах, получите винный ликбез от знатока на дегустации, вдохновитесь старинными улочками — и научитесь наслаждаться жизнью как французы!